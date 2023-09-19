باريس وواشنطن ترحبان بدخول المساعدات الانسانية إلى ناغورني قره باغ

رحّبت فرنسا والولايات المتحدة، بوصول المساعدة الإنسانية الى ناغورني قره باغ، ففيما طالبت

باريس بامكانية وصول غير مشروط وبدون عراقيل، رأت واشنطن في ذلك خطوة مهمة إلى الأمام. وتشكل هذه المنطقة صلب نزاع مستمر منذ فترة طويلة بين أرمينيا واذربيجان.

وتحت الضغوط الدولية وفيما سرت مخاوف من اندلاع نزاع جديد بين البلدين، دخلت شاحنات محملة بالمساعدة الانسانية إلى المنطقة.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في رسالة على منصة «أكس»: «هذه يجب أن تكون خطوة أولى نحو الوصول غير المشروط وبدون عراقيل للمساعدات الانسانية وفق القانون الدولي وأمر محكمة العدل الدولية».

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: نرحب بوصول مساعدات إنسانية بشكل متزامن على طول ممر لاتشين وطريق أغدام إلى ناغورني قره باغ، وهي مقاربة ناقشتها مؤخراً مع الرئيس الأذربيجاني علييف.

وأكّد أن إمدادات السلع هذه وهي موضع حاجة شديدة، تشكل خطوة مهمة إلى الأمام، وشجع الطرفين على الدخول في محادثات مباشرة والتركيز على سبل زيادة تدفق السلع الإنسانية إلى سكان المنطقة.

وأشار بلينكن، إلى تصميم الولايات المتحدة على دعم الجهود بين أرمينيا وأذربيجان لتحقيق سلام مشرف ودائم.



