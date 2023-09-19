ثلاث مشاركات لحكام الإمارات في دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي

ثلاث مشاركات لحكام الإمارات في دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي
التاريخ
9/19/2023 4:38:01 AM
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يُدير طاقم حكام إماراتي بقيادة حكم الساحة عمر آل علي، وبمشاركة الحكمين المساعدين جاسم عبدالله، وسعيد المرزوقي، مباراة ووهان ثري تاونز الصيني مع وأوراوا ريد دايموندز الياباني ضمن مباريات المجموعة العاشرة، في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، التي تقام يوم 20 سبتمبر الجاري.
وفي ذات اليوم، يُشارك الثنائي الإماراتي أحمد عيسى درويش، ومحمد عبيد خادم "حكمان للفيديو" ضمن طاقم تحكيم مباراة أولسان هيونداي الكوري أمام بي باثوم يونايتد التايلاندي، ضمن مباريات المجموعة السادسة.
ويقود طاقم التحكيم الإماراتي المكون من، سلطان محمد صالح (حكم ساحة)، وسبت عبيد (مساعد أول)، وياسر سبيل (مساعد ثان) المباراة التي تجمع فريقي سي بي كيه وتايتشيونغ فوتورو (الصين تايبيه) في المجموعة التاسعة "منطقة شرق آسيا" في مرحلة دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، وتُقام المباراة يوم 21 سبتمبر.
MENAFN19092023000110011019ID1107096391
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