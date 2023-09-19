ثلاث مشاركات لحكام الإمارات في دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي

يُدير طاقم حكام إماراتي بقيادة حكم الساحة عمر آل علي، وبمشاركة الحكمين المساعدين جاسم عبدالله، وسعيد المرزوقي، مباراة ووهان ثري تاونز الصيني مع وأوراوا ريد دايموندز الياباني ضمن مباريات المجموعة العاشرة، في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، التي تقام يوم 20 سبتمبر الجاري.

وفي ذات اليوم، يُشارك الثنائي الإماراتي أحمد عيسى درويش، ومحمد عبيد خادم "حكمان للفيديو" ضمن طاقم تحكيم مباراة أولسان هيونداي الكوري أمام بي باثوم يونايتد التايلاندي، ضمن مباريات المجموعة السادسة.

ويقود طاقم التحكيم الإماراتي المكون من، سلطان محمد صالح (حكم ساحة)، وسبت عبيد (مساعد أول)، وياسر سبيل (مساعد ثان) المباراة التي تجمع فريقي سي بي كيه وتايتشيونغ فوتورو (الصين تايبيه) في المجموعة التاسعة "منطقة شرق آسيا" في مرحلة دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، وتُقام المباراة يوم 21 سبتمبر.