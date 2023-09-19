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محاسبون ومهندسون وHR.. تعرف على 5 آلاف و993 فرصة عمل فى 17 محافظة

9/19/2023 4:28:29 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 77 شركة قطاع خاص على مستوى 17 محافظة لشغل 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعى، للتقديم عليها
خلال شهر
سبتمبر2023 الجارى.




وعلى من يرغب فى شغل
الوظائف
المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل، عليه التوجه إلى وزارة العمل: 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر، أو المديريات التابعة للوزارة بالمحافظات، ومكاتب العمل التابعة للمديريات على مستوى الجمهورية، أو الدخول على الموقع الرسمي للوزارة التخصصات المطلوبة، فهى:

1-
مدير فرع.

2-
أخصائيو تمويل.

3-
محاسبين.

4-
مهندسين.

5-
موظف طيران وسياحة.

6-
ومندوب بنوك.

7-
سائقين.

8-
أفراد أمن.

9-
مترجم لغة صينية.

10-
مندوبين مبيعات.

11- أخصائيين HR .

12- موظف تصميمات.

13-
مسئول سلامة وصحة مهنية.

14-
مشرفين إنتاج.

15-
فنيين جميع التخصصات.

16-
كافة أعمال الفندقة.

17-
عمال خياطة بكافة الأقسام.

18- عمال إنتاج.

19
عمال نظافة، وتخصصات أخرى.



وتقع تلك الوظائف في نطاق 17 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية،وبورسعيد، ودمياط، والأسكندرية ،والقليوبية، وأسيوط،وأسوان، وقنا، والإسماعيلية، وأسوان، والوادى الجديد، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، والمنيا، كما تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.







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