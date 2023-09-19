رئيس وزراء العراق يتلقى دعوة رسمية من الرئيس الأمريكى لزيارة واشنطن

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أن "السوداني، التقى في نيويورك بلينكن، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين"، مشيرا إلى أنه جرى، خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات والأصعدة.

ونقل الوزير الأمريكي دعوة الرئيس جو بايدن، للسوداني لزيارة البيت الأبيض؛ من أجل مزيد من التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكد السوداني، تقديره للدعوة واستعداده لتلبيتها في موعد يحدد لاحقا، مشددا على أهمية استئناف أعمال اللجنة العراقية الأمريكية المشتركة، فيما يخص اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي قد وصل أمس الاثنين، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.





