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غواصون روس يمشطون قاع ميناء درنة الليبى بحثا عن جثث ضحايا العاصفة دانيال

9/19/2023 4:28:27 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الغواصين التابعين لها ضمن فرق الإنقاذ الروسية، باشروا تمشيط قاع ميناء درنة شرقى ليبيا بحثا عن جثث ضحايا العاصفة دانيال.

وأضافت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ أن الغواصين الروس يستخدمون أجهزة خاصة لمسح قاع البحر على عمق يصل إلى 8 أمتار في مهمة خطرة، حيث يعج القاع في مياه المرفأ بحطام المباني المدمرة، والمركبات الغارقة.

ولفتت الوزارة إلى أن ظروف عمل الغواصين صعبة بسبب تراكم الحطام، وأنه من أجل الوصول إلى منطقة معينة يتعين عليهم إزالة الركام، فيما تواصل فرق أخرى تمشيط شاطئ الميناء.

يذكر أن فرق الإنقاذ الروسية نشرت مستشفى متنقلا ومعسكرا ميدانيا في مدينة درنة لتقديم المساعدة الطبية للمتضررين من العاصفة دانيال وتنفيذ عمليات الإنقاذ الطارئة.



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