الرئيس الجزائرى يجرى محادثات ثنائية مع نظيره التركى بنيويورك

الرئيس الجزائرى يجرى محادثات ثنائية مع نظيره التركى بنيويورك
التاريخ
9/19/2023 4:28:26 AM
(MENAFN- Youm7) أجرى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، محادثات ثنائية مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، شملت هذه المحادثات الوفدين التركي والجزائري عشية انعقاد الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد وصل يوم السبت الماضي إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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