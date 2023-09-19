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الرئيس الجزائرى يجرى محادثات ثنائية مع نظيره التركى بنيويورك

9/19/2023 4:28:26 AM
(MENAFN- Youm7) أجرى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، محادثات ثنائية مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، شملت هذه المحادثات الوفدين التركي والجزائري عشية انعقاد الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد وصل يوم السبت الماضي إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



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