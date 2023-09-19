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بلينكن ورئيس وزراء العراق يجددان التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الثنائية

9/19/2023 4:28:26 AM
(MENAFN- Youm7) جدد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ورئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- فى بيان، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وأكد الجانبان من جديد المبادئ الواردة فى "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة والعراق.

كما شجع بلينكن، بحسب البيان، حكومة العراق على مواصلة تطوير موارد الطاقة بشكل مستدام ومكافحة تغير المناخ.. مؤكدا دعم الولايات المتحدة لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

وحث وزير الخارجية الأمريكي، الحكومة العراقية على مواصلة تعاونها مع حكومة إقليم كردستان؛ لتعزيز استقرار ومرونة حكومة إقليم كردستان.

وأشاد بلينكن بالتزام رئيس الوزراء العراقي باستقلال القضاء في إدانة وإصدار أحكام على عدد من الأشخاص والحكم عليهم بتهم الإرهاب، فيما يتعلق بمقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول، والذي قُتل رميا بالرصاص من قبل مجهولين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

ووجّه بلينكن دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء العراقي لزيارة البيت الأبيض قريبا، وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق في تحقيق مستقبل آمن ومستقر وسيادي.



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