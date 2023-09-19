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القومى للإعاقة: خط ساخن لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة فى العملية الانتخابية

9/19/2023 4:28:24 AM
(MENAFN- Youm7) استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على
المجلس القومى
للأشخاص ذوى الإعاقة كلا من المستشار أحمد حسن بندارى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وائل الشيمى، عضو الجهاز التنفيذى بالهيئة، وذلك فى إطار الشراكة والتعاون بين المجلس والهيئة بشأن تيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم، وتفعيلا للبروتوكول الذى تم توقيعه الأسبوع الماضى.



اللقاء حضره من جانب المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانونى للمجلس، وسليمان محمد عامر، الأمين العام المساعد للمجلس، والكاتب الصحفى حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من العاملين بالمجلس.



ودار اللقاء حول أوجه التعاون بين الجانبين فيما يخص سير وإجراءات العملية الانتخابية، وأهم البرامج والمواد التوعوية للأشخاص ذوى الإعاقة بمراحل العملية الانتخابية وكيفية الإدلاء بالصوت، وما هى الإرشادات الواجب اتباعها فى العملية الانتخابية، وغيرها من الإجراءات التي منها تدريب غرفة العمليات المركزية بالمجلس على آليات التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وسبل الربط الشبكي بينهما، وكذلك تدريب العاملين بالمجلس والجمعيات الأهلية التي يعمل معها المجلس على إجراءات العملية الانتخابية ليقوموا بأدوارهم بنقل هذه التدريبات والتوعية الخاصة بها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحاقظات، وتطرق اللقاء إلى التعاون ما بين المجلس والهيئة في الإتاحة وتوفير الترجمة للغة الإشارة للأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية.



من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون والشراكة ما بين المجلس والهيئة والذي سينعكس بدوره على توفير التوعية المطلوبة للأشخاص من ذوي الإعاقة، فيما يخص العملية الانتخابية، وتشجع من جانب آخر على زيادة نسبة المشاركة السياسية من الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقالت المشرف العام على المجلس إن هناك خطة عمل تنفيذية تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع تضمنت الخطة الإعلامية والتوعوية والتدريبية وإتاحة المطبوعات وبوسترات التوعية بلغة الإشارة وكذلك دمج مكون الإعاقة فى كل الأمور التوعوية التي تقدمها الهيئة.



وأشارت الدكتورة إيمان كريم إلى أن المجلس سيقوم بدوره خلال الفترة المقبلة بالتواصل مع كل الشركاء في كل محافظات الجمهورية لتأهيلهم وإعدادهم للعملية الانتخابية لزيادة جرعة العملية التوعوية المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وتوفير المتابعين من الأشخاص ذوي الإعاقة للمرور على اللجان الانتخابية، و أن المجلس سيعمل خلال الفترة القادمة على إتاحة عدة وسائل للتواصل بينه وبين الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الخط الساخن للمجلس والذي يتم الإعلان عنه دوما وهو 16736 لتلقى الاستفسارات والاقتراحات وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالعملية الانتخابية، كذلك التواصل الفوري والمباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات حال وجود أى عائق يحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة لحل الأمر بشكل سريع.







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