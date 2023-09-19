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تفاصيل توزيع منهج اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الجديد

9/19/2023 4:28:24 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة الفرنسية، من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوى، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، موضحة أنه سيتم تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة علي منهج الفرنسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.



كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.



وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .





توزيع منهج اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الجديد



توزيع منهج اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الجديد



توزيع منهج اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الجديد












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