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جامعة حلوان تستقبل وفد المراجعين الخارجيين المانحين لشهادة الأيزو

9/19/2023 4:28:23 AM
(MENAFN- Youm7) صرح الدكتور السيد قنديل، رئيس
جامعة حلوان
أن الجامعة تبذل جهدا كبيرا لتيسير الخدمات التي تقدمها، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يأتى من منطلق تحقيق أسس واضحة للتقييم والتطوير المستمر لما تقدمه الجامعة من خدمات للمستفيدين داخل وخارج مجتمع الجامعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ووصولاً إلى تحقيق ثقة ورضا العملاء.



جاء ذلك وفق البيان الصادر من جامعة حلوان يفيد أن الجامعة استقبلت وفد المراجعين الخارجيين ، لتجديد منح شهادة الأيزو في نظم الجودة الإدارية للعام التاسع على التوالى لـ 34.



حضر الجلسة الافتتاحية للزيارة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة، الأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، الأستاذة فريدة أمناء الجامعة المساعدين ومجموعة من ممثلي الإدارات ومديري العموم ومرافقين الجودة من اعضاء الجهاز الادارى بالجامعة.



وخلال الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور حسام رفاعي على أن نظام الجودة ليس مجرد نظام ورقي فقط بل انعكس على ممارسات فعلية على أرض الواقع فقد استطاعت الجامعة أن تحقق تحولاً رقميًا كبيرًا والقضاء على الأرشفة التقليدية والنظام الورقي.




كما أشار الدكتور عماد ابو الدهب أن الجامعة تسعى دائما إلى تطوير منظومة الموارد البشرية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل و تطوير الأداء المؤسسي ونظام الحوكمة بالجامعة، من خلال برامج تدريبية متخصصة.



كما أفادت الاستاذه الدكتورة هناء الحسيني مدير مركز ضمان الجودة وممثل الإدارة العليا للجودة أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة ووحدة جودة إدارية فاعلة وعدد مؤهل من المراجعين الداخليين الذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية للإدارات لمتابعة استمرارية تطبيق متطلبات مواصفة الآيزو في نظم الجودة الإدارية بشكل فعلي وملموس.



وبدأت الجلسة الافتتاحية بالترحيب بالسادة المراجعين ثم تلى ذلك تقديم عرض قدمته الدكتورة وسام درويش مديرة وحدة جودة النظم الإدارية الحاصلة على شهادة ممارسة المهنة في الجودة الإدارية من المعهد القومى للجودة ، حيث تناول العرض الذي قدمته ملخص لموقف إدارات الجامعة من تطبيق نظام الجودة الإدارية ومدى التطور الذى طرأ خلال عام 2022/2023، كما أعطت موجز عن أهم النتائج والانجازات التي تحققت وإغلاق حالات عدم المطابقة بنسبة(100٪) التى رصدت نتيجة لزيارة المراجعة الخارجية للعام الماضى .













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