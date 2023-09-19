البابا تواضروس يستقبل الأب ماتيوس أحد مطارنة الكنيسة الأثيوبية

البابا تواضروس يستقبل الأب ماتيوس أحد مطارنة الكنيسة الأثيوبية
التاريخ
9/19/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل قداسة البابا تواضروس الثان بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين الأب ماتيوس مطران الكنيسة الأثيوبية لشرق أفريقيا والسودان والجالية الأثيوبية في مصر، والوفد المرافق له.
ورحب قداسة البابا بنيافة المطران في زيارته الأولى لمصر، واطمأن قداسته على غبطة البطريرك أبونا متياس الأول، وطلب نقل تحياته ومحبته لغبطته، مشيرًا إلى أنه يصلي من أجل استقرار أوضاع الكنيسة الأثيوبية في تيجراي.
وحضر اللقاء نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ومنسق العلاقات بين الكنيستين القبطية والأثيوبية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا والدكتور جرجس صالح منسق العلاقات مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية.
MENAFN19092023000132011024ID1107096314
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.