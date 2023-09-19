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البابا تواضروس يستقبل الأب ماتيوس أحد مطارنة الكنيسة الأثيوبية

9/19/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل قداسة البابا تواضروس الثان بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين الأب ماتيوس مطران الكنيسة الأثيوبية لشرق أفريقيا والسودان والجالية الأثيوبية في مصر، والوفد المرافق له.



ورحب قداسة البابا بنيافة المطران في زيارته الأولى لمصر، واطمأن قداسته على غبطة البطريرك أبونا متياس الأول، وطلب نقل تحياته ومحبته لغبطته، مشيرًا إلى أنه يصلي من أجل استقرار أوضاع الكنيسة الأثيوبية في تيجراي.



وحضر اللقاء نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ومنسق العلاقات بين الكنيستين القبطية والأثيوبية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا والدكتور جرجس صالح منسق العلاقات مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية.







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