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ألمانيا تعتقل 8 شباب بتهمة محاولة التحرش بفتاة

9/19/2023 4:28:19 AM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت الشرطة




وأضافت المصادر بأن 7 دوريات من الشرطة وصلت خلال دقائق إلى المسبح، لتجد المشتبه بهم أمام الباب الخارجي في محاولة منهم للهروب، مشيرة إلى عدم معرفة الضحية بالمتهمين بشكل مسبق.



ونقلت الشرطة عن أحد الشهود، قوله، إن شابا منهم أمسك بأجزاء من جسد الفتاة، رغم صراخها ورفضها ذلك.









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