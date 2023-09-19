ألمانيا تعتقل 8 شباب بتهمة محاولة التحرش بفتاة

ألمانيا تعتقل 8 شباب بتهمة محاولة التحرش بفتاة
التاريخ
9/19/2023 4:28:19 AM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت الشرطة
وأضافت المصادر بأن 7 دوريات من الشرطة وصلت خلال دقائق إلى المسبح، لتجد المشتبه بهم أمام الباب الخارجي في محاولة منهم للهروب، مشيرة إلى عدم معرفة الضحية بالمتهمين بشكل مسبق.
ونقلت الشرطة عن أحد الشهود، قوله، إن شابا منهم أمسك بأجزاء من جسد الفتاة، رغم صراخها ورفضها ذلك.
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