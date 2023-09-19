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روسيا والصين تجريان مشاورات أمنية استراتيجية فى موسكو

9/19/2023 4:28:19 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مجلس الأمن القومى الروسى، اليوم الثلاثاء، أن أمين المجلس نيكولاى باتروشيف سيجرى مشاورات مع وزير الخارجية الصينى وانج يى، حول الأمن الاستراتيجى فى العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي قولها اليوم، إن اجتماع باتروشيف ووانج يأتي في إطار الجولة الـ18 من المشاورات الأمنية الاستراتيجية الصينية-الروسية، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة في كلا البلدين.

كما سيشارك باتروشيف فى مشاورات أمنية ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا، حيث سيمثل وانج يي الجانب الصيني، وسيشارك فيها كذلك سكرتير مجلس الأمن القومي المنغولي جادامبين إنخبايار.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في إحاطة صحفية، أن محادثات وانج في موسكو تهدف لتعزيز التعاون الصيني الروسي على الساحة الدولية.

وقال متحدث باسمها "سيكون هناك تبادل مفصل لوجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا، وكذلك سبل ضمان الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وبدأ وزير الخارجية الصيني وانج يي، أمس الاثنين، زيارة لروسيا تستمر أربعة أيام.. وتعد هذه أحدث زيارة ضمن سلسلة من اللقاءات والمكالمات الهاتفية الرفيعة المستوى بين الجانبين.



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