نيويورك تايمز: الدين العام الأمريكى يتجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الدين العام الأمريكي تجاوز 33 تريليون دولار، وذلك لأول مرة أمس الاثنين، مما يقدم تذكيرا بالمسار المالى المهتز للبلاد فى الوقت الذى تواجه فيه واشنطن احتمال إغلاق حكومة هذا الشهر فى ظل معركة أخرى على الإنفاق الفيدرالي.



ورصدت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الرقم فى تقريرها اليومى الذى يتناول تفاصيل الميزانية العمومية للبلاد. ويأتى هذا فى الوقت الذى يبدو فيه أن الكونجرس يتداعى فى محاولاته لتمويل الحكومة قبل الموعد النهائى المقرر بنهاية هذا الشهر، وما لم يستطع الكونجرس تمرير نحو 12 من قوانين المخصصات أو يوافق على مد قصير الأجل للتمويل الفيدرالي بالمستويات الحالية، فإن الولايات المتحدة ستواجه أول إغلاق حكومي منذ عام 2019.



وخلال مطلع الأسبوع الجارى، بحث الجمهوريون فى مجلس النواب مقترح قصير الأجل من شإنه أن يقلص الإنفاق لأغلب الوكالات الفيدرالية، وإحياء مبادرات إدارة ترامب الحدودية الصارمة، وذلك لمد الإنفاق حتى نهاية أكتوبر. لكن لا يوجد توقعات كبيرة بأن تكسر الخطة الجمود فى الكابيتول مع انقسام الجمهوريين حول مطالبهم، كما أنه من غير المرجح أن يدعم الديمقراطيون أي تسوية من هذا القبيل.







وتزايد النقاش حول الدين هذا العام، تخلله مد المواجهة حول رفع سقف الديون.



وانتهت المعرك باتفاق بين الحزبين لتعليق سقف الديون لعامين، وخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدار 10 سنوات، بتجميد بعض التمويل الذى كان من المتوقع أن يزداد العام القادم، ثم فرض قيود على نمو الإنفاق بحد 1% فى 2025. إلا أن الدين الأمريكي فى طريقه للوصول إلى 52 تريليون دولار بنهاية العقد، حتى بعد الأخذ فى الحسبان تخفيضات الإنفاق

التي تم تمريرها مؤخرا، مع تزايد الفائدة على الدين وزيادة تكلفة شبكة الضمان الاجتماعى للبلاد.



