Tuesday, 19 September 2023 12:42 GMT

نيويورك تايمز: الدين العام الأمريكى يتجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة

9/19/2023 4:28:19 AM
(MENAFN- Youm7)

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الدين العام الأمريكي تجاوز 33 تريليون دولار، وذلك لأول مرة أمس الاثنين، مما يقدم تذكيرا بالمسار المالى المهتز للبلاد فى الوقت الذى تواجه فيه واشنطن احتمال إغلاق حكومة هذا الشهر فى ظل معركة أخرى على الإنفاق الفيدرالي.


ورصدت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الرقم فى تقريرها اليومى الذى يتناول تفاصيل الميزانية العمومية للبلاد. ويأتى هذا فى الوقت الذى يبدو فيه أن الكونجرس يتداعى فى محاولاته لتمويل الحكومة قبل الموعد النهائى المقرر بنهاية هذا الشهر، وما لم يستطع الكونجرس تمرير نحو 12 من قوانين المخصصات أو يوافق على مد قصير الأجل للتمويل الفيدرالي بالمستويات الحالية، فإن الولايات المتحدة ستواجه أول إغلاق حكومي منذ عام 2019.


وخلال مطلع الأسبوع الجارى، بحث الجمهوريون فى مجلس النواب مقترح قصير الأجل من شإنه أن يقلص الإنفاق لأغلب الوكالات الفيدرالية، وإحياء مبادرات إدارة ترامب الحدودية الصارمة، وذلك لمد الإنفاق حتى نهاية أكتوبر. لكن لا يوجد توقعات كبيرة بأن تكسر الخطة الجمود فى الكابيتول مع انقسام الجمهوريين حول مطالبهم، كما أنه من غير المرجح أن يدعم الديمقراطيون أي تسوية من هذا القبيل.



وتزايد النقاش حول الدين هذا العام، تخلله مد المواجهة حول رفع سقف الديون.


وانتهت المعرك باتفاق بين الحزبين لتعليق سقف الديون لعامين، وخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدار 10 سنوات، بتجميد بعض التمويل الذى كان من المتوقع أن يزداد العام القادم، ثم فرض قيود على نمو الإنفاق بحد 1% فى 2025. إلا أن الدين الأمريكي فى طريقه للوصول إلى 52 تريليون دولار بنهاية العقد، حتى بعد الأخذ فى الحسبان تخفيضات الإنفاق
التي تم تمريرها مؤخرا، مع تزايد الفائدة على الدين وزيادة تكلفة شبكة الضمان الاجتماعى للبلاد.



MENAFN19092023000132011024ID1107096311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث