البرازيل تواجه موجة حر تصل إلى 40 درجة خلال الشتاء لأول مرة فى التاريخ

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع مع وصول الظاهرة إلى ذروتها نهاية الأسبوع الجاري. وستعاني البلاد بأكملها من الحرارة، باستثناء ولاية ريو جراندي دو سول الجنوبية، التي ستشهد أسبوعًا آخر من الأمطار أثناء تعافيها من العواصف الأخيرة.

وأثار ذلك، جنبًا إلى جنب مع مناطق الضغط الحراري المنخفض في الأرجنتين، ستؤدي إلى فترة طويلة من الطقس المشمس ودرجات حرارة أعلى من المعتاد. ومن المتوقع أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على عدة ولايات، مع حرارة "شديدة للغاية" أو "شديدة"، تتميز بقياسات تقترب من 40 درجة مئوية.

وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية (Inmet) تنبيها بشأن انخفاض نسبة الرطوبة في معظم أنحاء البلاد،

وحتى الآن، بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة 44.8 درجة مئوية في نوفا مارينجا، ماتو جروسو، في نوفمبر 2020.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن ذروة هذه الموجة الحارة ستحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، بين 23 و24 سبتمبر ، مع تأثير خاص على عواصم كوريتيبا وساو باولو وريو دي جانيرو.

وشهدت البرازيل

شهر يوليو الأدفئ منذ بدء القياسات الرسمية في عام 1961، حيث بلغ متوسط ​​درجة الحرارة 23 درجة مئوية. وفي الوقت نفسه، شهدت شهر أغسطس موجة حارة قوية أخرى أثرت على 19 ولاية من أصل 26 ولاية في البلاد.

ومن المرجح أن يؤدي تغير المناخ وظاهرة النينيو إلى تفاقم درجات الحرارة المرتفعة والظروف الجوية الأكثر جفافا.

وتعد مدينة سان بابلو واحدة من الأماكن التي يمكن أن تحطم فيها درجات الحرارة الأرقام القياسية. من بين الأيام العديدة التي تتسم بالحرارة الشديدة والشديدة في الولاية، ستكون درجة الحرارة قريبة أو أعلى من 40 درجة مئوية. وفي المناطق الداخلية وفي العاصمة، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية إلى 39 درجة مئوية.







