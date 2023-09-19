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وزير خارجية بريطانيا: العالم بحاجة لـ4 تريليونات دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية

9/19/2023 4:28:19 AM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، اليوم الثلاثاء، أن التمويل المالى اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة قدر بنحو 4 تريليونات دولار أمريكى سنويا.

وقال كليفرلي - وفقا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية - إننا "بحاجة إلى اتخاذ إجراء عالمى جرئ بشكل عاجل من أجل بناء نظام مالي أكبر وأفضل وأكثر عدلا ما يساعد على سد تلك الفجوة".

وأضاف أن المملكة المتحدة لعبت دورا فعالا فى تحديد الأهداف، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وتابع "سنعمل سويا مع شركائنا الدوليين، بشكل أسرع وأكبر لتغيير النظام المالي"، لافتا إلى أنه من الضرورى أن يكون صوت الدول الفقيرة والبلدان الأكثر عرضة للخطر مسموعا فى جوهر النظام متعدد الأطراف.

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم لاستعراض تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ويخطط كليفرلي، اليوم لإطلاق إجراء بريطاني جديد لبناء نظام مالي دولي أكثر شمولا لتحسين الحياة حول العالم بالدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق أعمالها اليوم.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن تغير المناخ وتهديدات الأوبئة والنمو الاقتصادي الذي يشهد حالة من الركود من بين أكبر التحديات التي تواجه الفئات الأكثر ضعفا في العالم وتتطلب جهدا عالميا موحدا للتصدي لها.



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