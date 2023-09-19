اتحاد الكرة يمنع أحمد عيد وأيمن منصور من المشاركة مع المصرى أمام الأهلى

اتحاد الكرة يمنع أحمد عيد وأيمن منصور من المشاركة مع المصرى أمام الأهلى
التاريخ
9/19/2023 4:28:16 AM
(MENAFN- Youm7) رفض اتحاد الكرة مشاركة الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لاعبا المصرى في مباراة الأهلى اليوم الثلاثاء، في الأسبوع الأول من الدورى، بسبب شكوى الزمالك ضدهما بداعى التوقيع للمصرى رغم امتلاكهما عقودا مع الفريق الأبيض، ويخضع اللاعبان للتحقيق غدا الأربعاء بداعى التوقيع لناديين. وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه تم رفض تسليم البطاقات الخاصة بالثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لاعبى المصرى انتظارا لصدور قرار لجنة شئون اللاعبين ضد اللاعبين في الشكوى المقدمة ضدهما من نادى الزمالك.
واشتكى الزمالك اللاعبين بداعى توقيعهما للمصرى رغم سريان عقدهما مع النادى الأبيض، بينما يؤكد اللاعبان والنادى المصرى أنه تم التعاقد معهما بعد التأكد من عدم ارتباطهما بأى عقود أو قيدهما في أي ناد.
ويفتتح فريق
الأهلي
مشواره فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024 عندما يلتقي المصري فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب الفريق الأحمر في المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه.
وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد محاضرات فنية مع لاعبيه وجلسات خاصة من أجل تجهيز لاعبيه جيدا لخوض مباراة المصري، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة، ومطالبة اللاعبين بطى صفحة السوبر والتركيز على تحقيق بداية قوية فى افتتاح الدوري، لتكون رسالة قوية لكل الفرق بأن الأهلي لن يتخلى عن الدرع.
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