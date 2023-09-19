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اتحاد الكرة يمنع أحمد عيد وأيمن منصور من المشاركة مع المصرى أمام الأهلى

9/19/2023 4:28:16 AM
(MENAFN- Youm7) رفض اتحاد الكرة مشاركة الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لاعبا المصرى في مباراة الأهلى اليوم الثلاثاء، في الأسبوع الأول من الدورى، بسبب شكوى الزمالك ضدهما بداعى التوقيع للمصرى رغم امتلاكهما عقودا مع الفريق الأبيض، ويخضع اللاعبان للتحقيق غدا الأربعاء بداعى التوقيع لناديين.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه تم رفض تسليم البطاقات الخاصة بالثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لاعبى المصرى انتظارا لصدور قرار لجنة شئون اللاعبين ضد اللاعبين في الشكوى المقدمة ضدهما من نادى الزمالك.
واشتكى الزمالك اللاعبين بداعى توقيعهما للمصرى رغم سريان عقدهما مع النادى الأبيض، بينما يؤكد اللاعبان والنادى المصرى أنه تم التعاقد معهما بعد التأكد من عدم ارتباطهما بأى عقود أو قيدهما في أي ناد.
ويفتتح فريق
الأهلي
مشواره فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024 عندما يلتقي المصري فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في بداية رحلة الدفاع عن الدرع، والذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب الفريق الأحمر في المنافسة على الاحتفاظ باللقب وتحقيق الدرع رقم 44 فى تاريخه.
وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد محاضرات فنية مع لاعبيه وجلسات خاصة من أجل تجهيز لاعبيه جيدا لخوض مباراة المصري، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة، ومطالبة اللاعبين بطى صفحة السوبر والتركيز على تحقيق بداية قوية فى افتتاح الدوري، لتكون رسالة قوية لكل الفرق بأن الأهلي لن يتخلى عن الدرع.



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