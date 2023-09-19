Tuesday, 19 September 2023 12:42 GMT

سلة الأهلى تخوض أول مران فى سنغافورة استعدادا لكأس العالم للأندية

9/19/2023 4:28:16 AM
(MENAFN- Youm7) يخوض اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلي أول تدريباته فى سنغافورة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية والتى تقام فى الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجارى.
ووصلت
بعثة الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي
الأهلي ، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، إلى سنغافورة مساء أمس الاثنين استعدادًا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية «إنتركونتننتال»، بمشاركة أندية فرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

واستغرقت الرحلة ما يقرب من 14 ساعة، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية صباحًا إلى مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتظرت البعثة ثلاث ساعات ترانزيت، ثم استقلت الطائرة المتجهة إلى سنغافورة التي استغرقت 8 ساعات.

وتضم البعثة كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن
علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي
إعدادًا بدنيًّا.

واللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.



MENAFN19092023000132011024ID1107096307

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث