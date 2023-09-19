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تعرف على تفاصيل إصابة بسنت حميدة بطلة ألعاب القوى

9/19/2023 4:28:16 AM
(MENAFN- Youm7) تعرضت بسنت حميد لاعبة منتخب ألعاب القوى لإصابة خلال الأيام الماضية، بعد سفرها برفقة بعثة المنتخب الوطنى إلى المجر للمشاركة في بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا، وهى الإصابة التى حرمتها من المشاركة فى البطولة.



وبعد خضوع بسنت حميدة
لفحوصات طبية مكثفة، جاء تشخيص الإصابة بوجود قطع جزئي في وتر منشأ العضله الضامة ووجود تمزق من الدرجة الثانية في العضلة مع وجود تليف فى منشأ العضلة الخلفية مما تسبب في وجود ضعف كبير فى قوة
القدم اليمني عن اليسري يصل إلى الضعف مع اختلاف الطول والمدي الحركي في العضلة اليمني عن اليسري.



وتتواجد بسنت حميدة
حاليا فى قطر للخضوع للعلاج حتى تمام الشفاء التام للعودة فى أسرع وقت لاستئناف مشاركتها فى البطولات خاصة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024.



وتسببت إصابة بسنت حميدة فى عدم استكمالها المشاركة فى منافسات البطولة العربية التى أقيمت بالمغرب، لتغادر بعد تحقيق ذهبية سباق 100 متر، بينما لم تشارك فى سباق 200 م بسبب الإصابة التى تعرضت لها .







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