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كريم فؤاد يعود للظهور مع الأهلى بعد غياب 258 يومًا بسبب الرباط الصليبى

9/19/2023 4:28:16 AM
(MENAFN- Youm7) يعود كريم فؤاد لاعب النادى الأهلى للظهور مع فريقه بعد غياب دام 258 يوماً بواقع ثمانية شهور وأسبوعين ويوم منذ إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى 4 يناير 2023 خلال مباراة بيراميدز بالدوري بعد احتكاك مع عبد الله السعيد قائد الفريق السماوى فى المباراة التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد فى بطولة الدوري.

وتواجد كريم فؤاد فى قائمة الأهلى التى تستعد لمواجهة المصري البورسعيدى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري.

كريم فؤاد البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف الأهلي بداية الموسم قبل الماضي قادما من نادي مصر، ولعب كريم فؤاد مع الأهلي بالموسم الماضى 11 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.
أعاد كريم فؤاد اكتشاف نفسه مع السويسري مارسيل كولر، بعدما أعاد مدرب الأهلي توظيفه داخل الملعب، ليبدأ اللاعب مسيرة التوهج الكروى، وأبرزها عندما أحرز هدف الأهلي الثانى فى شباك الزمالك بكأس السوبر المصرى.
ولم يتوقف كريم فؤاد عند تألقه فى لقاء السوبر ليعود لتسجيل هدفين وصناعة مثلهما فى مباراة الداخلية التى انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف ليحصد لقب رجل المباراة.
وعاد كريم فؤاد ليسجل رابع أهدافه في عهد كولر بشباك المقاولون العرب، وإجمالا شارك كريم فؤاد في 43 مباراة مع الاهلى سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 اهداف اخري فى 2646 دقيقة لعب وتلقى 5 كروت صفراء وحصد مع المارد الأحمر بطولة وحيدة هي السوبر المحلى.

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