Tuesday, 19 September 2023 12:41 GMT

تعرف على أهم محطات الإسماعيلي فى الدورى المصرى قبل ضربة البداية أمام زد

9/19/2023 4:28:15 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه فريق
زد
،الصاعد حديثا للدوري الممتاز، نظيره الإسماعيلي فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، الذى انطلق أمس الاثنين.

وحاول إيهاب جلال الوقوف على التشكيل الأساسى لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التى أجراها الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق انطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.

ونستعرض أهم المحطات التاريخية للاسماعيلى فى الدوري المصري قبل ظهوره الأول بالنسخة الجديدة.

* أكثر فوزًا ..
موسم 90 / 91 .. 20 مباراة موسم 2001 / 2002 .. 20 مباراة موسم 2006 / 2007 .. 20 مباراة موسم 2008 / 2009 .. 20 مباراة موسم 74 / 75 .. 19 مباراة موسم 2017 / 2018 .. 19 مباراة
– أكثر تعادلًا ..
موسم 2014 / 2015 .. 19 مباراة موسم 2016 / 2017 .. 18 مباراة
– أكثر هزيمة ..
موسم 2019 / 2020 .. 15 مباراة موسم 2021 / 2022 .. 14 مباراة موسم 2020 / 2021 .. 13 مباراة موسم 52 / 53 .. 11 مباراة موسم 2005 / 2006 .. 11 مباراة موسم 2015 / 2016 .. 11 مباراة موسم 2018 / 2019 .. 11 مباراة
– أقل فوزًا ..
موسم 57 / 58 .. مباراة واحدة
– أقل تعادلًا ..
موسم 64 / 65 .. مباراتين موسم 52 / 53 .. 3 مباريات موسم 99 / 2000 .. 3 مباريات موسم 2005 / 2006 .. 3 مباريات موسم 2008 / 2009 .. 3 مباريات
– أقل هزيمة ..
موسم 2001 / 2002 .. بدون هزيمة موسم 66 / 67 .. مباراة موسم 90 / 91 .. مباراتين موسم 91 / 92 .. مباراتين
– أكثر وأقل النقاط ..
موسم 2017 / 2018 .. برصيد 68 نقطة موسم 57 / 58 .. برصيد 8 نقاط
– أقوى خط هجوم ..
موسم 66 / 67 .. الأول برصيد 34 هدفًا موسم 72 / 73 .. الأول برصيد 29 هدفًا موسم 93 / 94 .. الأول برصيد 52 هدفًا موسم 99 / 2000 .. الأول برصيد 53 هدفًا موسم 2006 / 2007 .. الأول برصيد 64 هدفًا موسم 2008 / 2009 .. الأول برصيد 52 هدفًا موسم 74 / 75 .. الثانى برصيد 66 هدفًا موسم 86 / 87 .. الثانى برصيد 27 هدفًا موسم 88 / 89 .. الثانى برصيد 37 هدفًا موسم 94 / 95 .. الثانى برصيد 31 هدفًا موسم 2001 / 2002 .. الثانى برصيد 52 هدفًا موسم 2007 / 2008 .. الثانى برصيد 47 هدفًا موسم 2010 / 2011 .. الثانى برصيد 48 نقطة
– أقوى خط دفاع ..
موسم 62 / 63 .. الأول برصيد 16 هدفًا موسم 63 / 64 .. الأول برصيد 17 هدفًا موسم 90 / 91 .. الأول برصيد 8 أهداف موسم 2001 / 2002 .. الأول برصيد 14 هدفًا موسم 53 / 54 .. الثانى برصيد 28 هدفًا موسم 66 / 67 .. الثانى برصيد 17 هدفًا موسم 72 / 73 .. الثانى برصيد 13 هدفًا موسم 99 / 2000 .. الثانى برصيد 22 هدفًا موسم 2006 / 2007 .. الثانى برصيد 23 هدفًا موسم 2013 / 2014 .. الثانى برصيد 16 هدفًا

MENAFN19092023000132011024ID1107096304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث