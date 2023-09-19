تعرف على أهم محطات الإسماعيلي فى الدورى المصرى قبل ضربة البداية أمام زد

وحاول إيهاب جلال الوقوف على التشكيل الأساسى لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التى أجراها الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق انطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.

ونستعرض أهم المحطات التاريخية للاسماعيلى فى الدوري المصري قبل ظهوره الأول بالنسخة الجديدة.