حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

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1960 - بلدية الكويت توزع قسائم منطقة الشويخ الجنوبي السكنية على مستحقيها وعددها 32 قسيمة.

1962 - الحكومة الكويتية توصل المياه العذبة من حقل الروضتين إلى المدن الكويتية.

2000 - وفاة النائب السابق محمد حمد البراك عن عمر ناهز 70 عاما حيث بدأ العمل السياسي مبكرا وشارك في الحياة النيابية منذ مجلس الامة الأول عام 1963 وكان عضوا في لجنة تنقيح الدستور المشكلة عام 1980.

2001 - وزارة الداخلية تفتتح مختبر الاستعراف بواسطة البصمة الوراثية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويعتبر نقلة نوعية في عمل الأدلة الجنائية.

2001 - اللجنة الأولمبية الكويتية توقع بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية القطرية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة بالبحرين مذكرة تفاهم تسمح بمشاركة اللاعب الخليجي باللعب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلاعب مواطن.

2008 - جامعة جورج واشنطن تمنح سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ميدالية الرئيس تكريما لمسيرته الطويلة في خدمة بلده وأبناء شعبه في الكويت.

2012 - الكويت تفوز بجائزة (درع الحكومة الإلكترونية) المقدمة من المنظمة العربية التابعة لجامعة الدول العربية كأفضل منصة تفاعلية بمواقع التواصل الاجتماعي عن فئة مواقع الهيئات الرسمية والحكومية العامة.

2019 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي للمساهمة في توفير المياه النظيفة والصحية للقاطنين في (خان يونس ودير البلح) بقطاع غزة. (النهاية)