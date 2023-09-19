حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
التاريخ
9/19/2023 4:28:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 9 (كونا) -- التاسع عشر من سبتمبر
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1960 - بلدية الكويت توزع قسائم منطقة الشويخ الجنوبي السكنية على مستحقيها وعددها 32 قسيمة.
1962 - الحكومة الكويتية توصل المياه العذبة من حقل الروضتين إلى المدن الكويتية.
2000 - وفاة النائب السابق محمد حمد البراك عن عمر ناهز 70 عاما حيث بدأ العمل السياسي مبكرا وشارك في الحياة النيابية منذ مجلس الامة الأول عام 1963 وكان عضوا في لجنة تنقيح الدستور المشكلة عام 1980.
2001 - وزارة الداخلية تفتتح مختبر الاستعراف بواسطة البصمة الوراثية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويعتبر نقلة نوعية في عمل الأدلة الجنائية.
2001 - اللجنة الأولمبية الكويتية توقع بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية القطرية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة بالبحرين مذكرة تفاهم تسمح بمشاركة اللاعب الخليجي باللعب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلاعب مواطن.
2008 - جامعة جورج واشنطن تمنح سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ميدالية الرئيس تكريما لمسيرته الطويلة في خدمة بلده وأبناء شعبه في الكويت.
2012 - الكويت تفوز بجائزة (درع الحكومة الإلكترونية) المقدمة من المنظمة العربية التابعة لجامعة الدول العربية كأفضل منصة تفاعلية بمواقع التواصل الاجتماعي عن فئة مواقع الهيئات الرسمية والحكومية العامة.
2019 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي للمساهمة في توفير المياه النظيفة والصحية للقاطنين في (خان يونس ودير البلح) بقطاع غزة. (النهاية)
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