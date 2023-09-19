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واشنطن: وزير الخارجية أجرى محادثات صريحة مع نائب الرئيس الصيني

9/19/2023 4:28:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 9 (كونا) -- قالت واشنطن إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى محادثات "صريحة وبناءة" مع نائب الرئيس الصيني هان تشينغ بناء على اللقاءات الرفيعة المستوى التي جمعت مؤخرا مسؤولين من البلدين من أجل الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين "بشكل مسؤول".
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء جمع المسؤولين أمس الاثنين في نيويورك خلال حضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي شدد على أن الولايات المتحدة "ستواصل استخدام الدبلوماسية لتعزيز المصالح والقيم الأمريكية ومناقشة مجالات الاختلاف".
وتابعت أن الوزير تطرق أيضا لمجالات التعاون المحتملة داعا إلى إحراز تقدم في "التحديات المشتركة العابرة للحدود".
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الطرفين "تبادلا وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية والإقليمية الرئيسية بما في ذلك حرب روسيا ضد أوكرانيا والإجراءات الاستفزازية لكوريا الشمالية ومواضيع أخرى".
ومن جهة أخرى أكد الوزير بلينكن "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات الرفيعة المستوى بين البلدين المتنافسين عالميا.
وزار ثلاثة وزراء أمريكيين هم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين ووزيرة التجارة جينا رايموندو هذه السنة الصين.
وجاء ذلك وسط مساع من الطرفين لإيجاد أرضية مشتركة حول مجموعة من المجالات التي يمكن لبكين وواشنطن التعاون فيها. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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