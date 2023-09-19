واشنطن: وزير الخارجية أجرى محادثات صريحة مع نائب الرئيس الصيني

واشنطن: وزير الخارجية أجرى محادثات صريحة مع نائب الرئيس الصيني
التاريخ
9/19/2023 4:28:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 9 (كونا) -- قالت واشنطن إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى محادثات "صريحة وبناءة" مع نائب الرئيس الصيني هان تشينغ بناء على اللقاءات الرفيعة المستوى التي جمعت مؤخرا مسؤولين من البلدين من أجل الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين "بشكل مسؤول".
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء جمع المسؤولين أمس الاثنين في نيويورك خلال حضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي شدد على أن الولايات المتحدة "ستواصل استخدام الدبلوماسية لتعزيز المصالح والقيم الأمريكية ومناقشة مجالات الاختلاف".
وتابعت أن الوزير تطرق أيضا لمجالات التعاون المحتملة داعا إلى إحراز تقدم في "التحديات المشتركة العابرة للحدود".
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الطرفين "تبادلا وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية والإقليمية الرئيسية بما في ذلك حرب روسيا ضد أوكرانيا والإجراءات الاستفزازية لكوريا الشمالية ومواضيع أخرى".
ومن جهة أخرى أكد الوزير بلينكن "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات الرفيعة المستوى بين البلدين المتنافسين عالميا.
وزار ثلاثة وزراء أمريكيين هم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين ووزيرة التجارة جينا رايموندو هذه السنة الصين.
وجاء ذلك وسط مساع من الطرفين لإيجاد أرضية مشتركة حول مجموعة من المجالات التي يمكن لبكين وواشنطن التعاون فيها. (النهاية)
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