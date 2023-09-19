نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بنيويورك

نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بنيويورك
التاريخ
9/19/2023 4:28:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 9 (كونا) -- شارك نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مساء أمس الاثنين في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونقل بيان صحفي لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن الشيخ جراح جابر الأحمد تأكيده موقف دولة الكويت الرافض للمغالطات التاريخية الواردة في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع بحث المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وروابط التعاون الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي بالمملكة المتحدة.(النهاية)
ن م ع / ت م
MENAFN19092023000071011013ID1107096301
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