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نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بنيويورك

9/19/2023 4:28:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 9 (كونا) -- شارك نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مساء أمس الاثنين في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونقل بيان صحفي لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن الشيخ جراح جابر الأحمد تأكيده موقف دولة الكويت الرافض للمغالطات التاريخية الواردة في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع بحث المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وروابط التعاون الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي بالمملكة المتحدة.(النهاية)

ن م ع / ت م




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