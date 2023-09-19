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نائب وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري الأول لدول (التعاون) ورابطة الكاريبي (ACS)

9/19/2023 4:28:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 9 (كونا) -- شارك نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في أعمال الاجتماع الوزاري الأول بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الكاريبي (ACS) الذي عقد في نيويورك أمس الاثنين على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقل بيان صحفي لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن الشيخ جراح جابر الأحمد تأكيده في كلمة دولة الكويت خلال الاجتماع أهمية الشراكة الخليجية - الكاريبية وضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والتنسيق حول القضايا والتحديات المشتركة.
وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة التفاهم لإجراء مشاورات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك ما بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورابطة الدول الكاريبية إضافة إلى اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين. (النهاية)

ن م ع / ت م




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