نائب وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري الأول لدول (التعاون) ورابطة الكاريبي (ACS)

نائب وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري الأول لدول (التعاون) ورابطة الكاريبي (ACS)
التاريخ
9/19/2023 4:28:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 9 (كونا) -- شارك نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في أعمال الاجتماع الوزاري الأول بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الكاريبي (ACS) الذي عقد في نيويورك أمس الاثنين على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقل بيان صحفي لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن الشيخ جراح جابر الأحمد تأكيده في كلمة دولة الكويت خلال الاجتماع أهمية الشراكة الخليجية - الكاريبية وضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والتنسيق حول القضايا والتحديات المشتركة.
وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة التفاهم لإجراء مشاورات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك ما بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورابطة الدول الكاريبية إضافة إلى اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين. (النهاية)
ن م ع / ت م
MENAFN19092023000071011013ID1107096299
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