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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 32 سنتا ليبلغ 06ر98 دولار

9/19/2023 4:28:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 9 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 32 سنتا ليبلغ 06ر98 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 38ر98 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا لتبلغ 43ر94 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا لتبلغ 48ر91 دولار. (النهاية)

خ م / ت م




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