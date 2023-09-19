سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 32 سنتا ليبلغ 06ر98 دولار
التاريخ
9/19/2023 4:28:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 9 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 32 سنتا ليبلغ 06ر98 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 38ر98 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا لتبلغ 43ر94 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا لتبلغ 48ر91 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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