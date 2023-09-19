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سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى الصين للقاء الرئيس جين بينغ وحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية

9/19/2023 4:28:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 9 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته يغادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا الأربعاء 5 ربيع الأول 1445هـ الموافق 20 سبتمبر 2023م متوجها إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية للدعوة الموجهة من قبل فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك للقاء سموه حفظه الله مع فخامته ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغشو بجمهورية الصين الشعبية.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية)

ت م



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