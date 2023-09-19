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عدسة البيئة: الكويت من أهم الدول التي تمر بها الطيور المهاجرة خصوصا العقبان والنسور

9/19/2023 4:28:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 9 (كونا) -- قال رئيس فريق عدسة البيئة الكويتية راشد الحجي إن الكويت من أهم الدول التي تمر بها الطيور المهاجرة خصوصا العقبان والنسور ولا يلاحظها الكثيرون رغم أعدادها الكبيرة التي تصل أحيانا إلى الآلاف بسبب وقت وصولها ومغادرتها وأماكن وجودها.
وأضاف الحجي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن الجوارح تعبر الكويت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وبعضها يقضي الشتاء في الكويت أما الباقي فيهبط ليرتاح قبل غروب الشمس ويختار أماكن هادئة ونائية ثم في الصباح يكمل هجرته.
وأوضح أن تلك الجوارح تعتمد على الشمس لتحدد وقت الطيران والاتجاهات والمسار الصحيح أما إذا كانت هناك غيوم أو غبار فإنها تفضل البقاء في أماكنها حتى تطلع الشمس وتحدد مسارها مرة أخرى.
وذكر أنه في العادة تحتاج العقبان لما بين 20 و30 يوما من أجل الانتقال من روسيا أو الشمال إلى أفريقيا والجزيرة العربية في رحلة الخريف وتقطع في اليوم ما بين 250 و300 كيلو متر وتبدأ في الطيران من الصباح حتى قبل غروب الشمس وتقضي بعض الوقت في أماكن توافر الماء للشرب والراحة بعض الوقت خلال رحلتها.
وبين أن الجوارح تنقسم إلى أقسام وأكبرها النسور وأشهرها النسر المصري (الرخمة) ويعتبر أصغرها ثم يأتي النسر الأسمر وأخيرا النسر الأسود وهو أكبرها وأندرها.
ولفت إلى أنه بعد ذلك تأتي فصيلة العقبان وأشهرها عقاب البادية وأعداده كبيرة جدا ثم يأتي العقاب المنقط الكبير الذي يوجد في الكويت خلال الشتاء بعد ذلك العقاب الملكي وعقاب الحيات وعقبان أخرى.
وقال الحجي إنه بعد ذلك يأتي عقاب السمك وعقاب أبيض الذيل اللذان يوجدان على الشواطئ وغذائهما الأسماك ثم يأتي أغرب هذه العقبان وهو عقاب العسل ويدل عليه اسمه فهو يشاهد عند خلايا النحل ويتغذى على بيوض النحل والدبابير وله أشكل وألوان عديدة تتشابه مع ألوان العقبان الأصلية وهي وسيلة دفاعية لتخاف منه الطيور الأخرى ولا تهاجمه.
وبين أنه بعد ذلك تأتي فصيلة الحدأة سوداء الأذن التي تكون بأعداد كبيرة جدا تتنقل بين أماكن مكب النفايات وتشاهد بكثرة في الكويت بعد ذلك الجوارح الأصغر وهي حوام السهول وطويل الساق ويطلق عليهم بالعامية أبو حقب وتكون أعدادهم كبيرة في بداية الهجرة وهناك الكثير من الأنواع الأصغر حجما مثل الباز بأنواعه والشاهين والشويهين بأنواعه والصقور. (النهاية)

م ف / ت م



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