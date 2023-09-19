إشهار ديوان كنانة عاشق لسمير قديسات

عمان 19 أيلول (بترا)- أشهر الشاعر سمير قديسات، ديوانه الشعري "كنانة عاشق" مساء أمس الاثنين، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، وسط حضور جمع من المثقفين والأكاديميين.

ويتضمن ديوان "كنانة عاشق" 33 قصيدة مهداه إلى مناطق لواء بني كنانة، ويأتي ضمن سلسلة "إربديات" التي تضم تسعة دواوين شعرية، بواقع ديوان شعري لكل لواء، يتغنى بها الشاعر بكل قرية من قرى وبلدات محافظة اربد.

وتضمن حفل الإشهار الذي أقيم بالتعاون بين "بيت الشعراء" وجمعية أرض العز للثقافة والتراث، مداخلتين نقديتين لوزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار، ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، وقراءات شعرية للشاعر قديسات.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق، محمد يوسف الملكاوي، الذي رعى الحفل، إن العلاقة بين الشعر والجندية، احتلت مكانة في الفكر العربي، حيث تجلت موهبة الشعر في صوغ روح الأنسنة في حياة الجندية، مستمدة من البيئة والموروث الثقافي، لتجعل الإنسانية في حركة دائمة لرقي الحياة وازدهار المجتمع.

وأضاف، أن الشاعر يمثل نتاجا ثريا لبيئته، وانفعالا مع الموروث بمختلف ألوان الطيف الثقافي، ومعايشة للحركة الدائمة لمجتمعه، وهذا ما توفر لصاحب ديوان "كنانة عاشق" الذي نحتفي به، مؤكدين الترابط المتين بين الإنسان الشاعر والمكان الآمن.

بدوره، أوضح الدكتور جرار، أن الشعر عنوان محبة والشعراء رسل محبة وسلام ووئام، مشيرا إلى ان الشعر الذي يخلو من تعزيز قيم المحبة بكل صورها، هو قول باهت قاحل لا ماء فيه ولا حياة.

وأشار إلى ان "ديوان الشاعر قديسات، يحفل برسائل الحب الإنساني، مليئة بالمحبة والأمل، ونفثات عطر من ثرى هذا الوطن الغالي وعبق زهوره ودحنونه ورياحينه، وقصائد تطرب لها الأسماع وترق لها القلوب.

من جانبه، أكد العياصرة أن دائرة المكتبة الوطنية التي تحفظ ذاكرة الوطن وسجل الإنجازات التي تحققت في عهد الهاشميين، في سبيل رفعة الدولة الأردنية، يسعدها أن تكون حاضنة لكل من يتغنى بالوطن ومدنه وقراه، مبينا أن اليوم نحتفي بديوان شعري ملهم، يتغنى بمنطقة لها ارثها القديم، ولها حاضرها المتمثل بأنها ترفع شعار الثقافة الأردنية للعام الحالي وتحتضن أطيافها.

وقرأ قديسات في ختام الحفل، مجموعة من قصائد الديوان، منها "يا أهل بلادي" و"قم للقصيدة" و"عاش الأردن" و"قلبي كنانة عاشق" و" أعذب النظرات" و"لأن الشعر أسعدني"وغيرها.

وأشار مقدم الحفل، المستشار الإعلامي بوزارة الإدارة المحلية، الزميل محمد الملكاوي، إلى الغنى اللغوي الذي يمتاز به الشاعر قديسات وغناه المعرفي وارتباطه بالمكان في أشعاره، مسلطا الضوء على تجربته الفريدة في التغني بمدن وقرى محافظة اربد وسكانها وانتمائها للعرش الهاشمي.

--(بترا)

م خ/أ أ

19/09/2023 11:04:39