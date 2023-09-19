إنتاج تنتخب مجلس إدارتها الجديد

عمان 19 أيلول (بترا)- انتخبت الهيئة العامة لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، مساء أمس الاثنين، هيئة المديرين الجديدة للدورة القادمة (2023-2025)، وبعد اكتمال النصاب القانوني.

وبحسب بيان للجمعية، اليوم الثلاثاء، فاز بالعضوية: عيد صويص عن شركة أولاهب، وفيصل قمحية عن شركة أمنية، ورسلان ديرانية عن شركة أورانج الأردن، ولمى التميمي عن شركة زين الأردن، ومحمد المحتسب عن الصندوق الأردني للريادة، والدكتور معتز النابلسي عن شركة أيستارتا، وفلاح الصغير عن شركة بريدجز للعلاقات العامة والفعاليات، ومها السعيد عن شركة مجلسكم للبرمجيات، وأمجد صادق عن شركة نيتورك إنترناشيونال، ومجدي العرموطي عن شركة ديجيتال هيز، ووعد الحوامدة عن شركة ويب هيلب.

ووفقا للبيان، شارك بالانتخابات 131شركة من أصل 225 شركة يحق لها التصويت.

يذكر ان "إنتاج" تأسست عام 2000، وهي تعمل كجمعية داعمة لشركات القطاع في الأردن، وتضم في عضويتها أكثر من 274 شركة.

--(بترا)

غ ح /أ أ/ س س

19/09/2023 10:28:08