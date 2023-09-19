إنتاج تنتخب مجلس إدارتها الجديد

إنتاج تنتخب مجلس إدارتها الجديد
التاريخ
9/19/2023 4:27:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- انتخبت الهيئة العامة لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، مساء أمس الاثنين، هيئة المديرين الجديدة للدورة القادمة (2023-2025)، وبعد اكتمال النصاب القانوني.
وبحسب بيان للجمعية، اليوم الثلاثاء، فاز بالعضوية: عيد صويص عن شركة أولاهب، وفيصل قمحية عن شركة أمنية، ورسلان ديرانية عن شركة أورانج الأردن، ولمى التميمي عن شركة زين الأردن، ومحمد المحتسب عن الصندوق الأردني للريادة، والدكتور معتز النابلسي عن شركة أيستارتا، وفلاح الصغير عن شركة بريدجز للعلاقات العامة والفعاليات، ومها السعيد عن شركة مجلسكم للبرمجيات، وأمجد صادق عن شركة نيتورك إنترناشيونال، ومجدي العرموطي عن شركة ديجيتال هيز، ووعد الحوامدة عن شركة ويب هيلب.
ووفقا للبيان، شارك بالانتخابات 131شركة من أصل 225 شركة يحق لها التصويت.
يذكر ان "إنتاج" تأسست عام 2000، وهي تعمل كجمعية داعمة لشركات القطاع في الأردن، وتضم في عضويتها أكثر من 274 شركة.
--(بترا)
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19/09/2023 10:28:08
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