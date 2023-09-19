غزة : الاحتلال يتوغل شمال بيت لاهيا
التاريخ
9/19/2023 4:27:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 19 أيلول (بترا)- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال المعززة بالجرافات و الآليات العسكرية توغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين شمال بيت لاهيا، وقامت بأعمال تجريف في تلك المنطقة.
--(بترا)
ا ش /اص / س س
19/09/2023 10:26:59
MENAFN19092023000117011021ID1107096290
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