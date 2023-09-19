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غزة : الاحتلال يتوغل شمال بيت لاهيا

9/19/2023 4:27:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


غزة 19 أيلول (بترا)- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال المعززة بالجرافات و الآليات العسكرية توغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين شمال بيت لاهيا، وقامت بأعمال تجريف في تلك المنطقة.
--(بترا)
ا ش /اص / س س
19/09/2023 10:26:59

MENAFN19092023000117011021ID1107096290

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