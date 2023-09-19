غزة : الاحتلال يتوغل شمال بيت لاهيا



غزة 19 أيلول (بترا)- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال المعززة بالجرافات و الآليات العسكرية توغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين شمال بيت لاهيا، وقامت بأعمال تجريف في تلك المنطقة.

--(بترا)

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19/09/2023 10:26:59