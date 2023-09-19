ضبط 350 الف حبة مخدرة بالرويشد والقبض على 4 مروجين

عمان 19 أيلول (بترا)- تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 350 الف حبة مخدرة في الرويشد، والقبض على أربعة مروجين بحملة أمنية في سحاب.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ومن خلال متابعة العاملين في إدارة مكافحة المخدرات للأشخاص الخطرين جدا من مهربي المخدرات ومستورديها في منطقة الرويشد، وردت معلومات حول قيام احدهم بتخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ضمن منطقة صحراوية خالية من السكان في لواء الرويشد .

وأشار الى أن قوة أمنية مشتركة قامت بالتحرك للمكان وعملت على تمشيط مساحات واسعة ضمن المنطقة المعنية ليتم العثور على 3 "شوالات "كبيرة أخفيت بين الصخور وعثر بداخلها على 350 الف حبة مخدرة وبوشرت التحقيقات لضبط المتورط الرئيس الخطر في القضية والمشتركين معه.

وفي سياق متصل، انه وبعد جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المتورطين بقضايا ترويج المواد المخدرة في لواء سحاب في العاصمة، نفذت إدارة مكافحة المخدرات حملة أمنية خاصة على كل من وردت معلومات حول نشاطاته الجرمية تلك، ودوهمت خلالها عدة مواقع ومنازل استخدمت لتخزين وترويج المواد المخدرة.

وأفضت الحملة لإلقاء القبض على أربعة مروجين وضبط بحوزتهم ما مجموعه 28 كف حشيش و 3500 حبة مخدرة وثلاثة أسلخه نارية.

--(بترا)

ل م/ أ أ / س س

19/09/2023 10:22:36