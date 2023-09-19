مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
التاريخ
9/19/2023 4:27:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 19 أيلول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ، وذلك بحراسة مشدَّدة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي .
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان .
وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الأقصى، والتدقيق في هوياتهم الشخصية، إضافة إلى استمرار إبعاد العشرات منهم عن المسجد الأقصى ، لفترات متفاوتة.
--(بترا)
م . ف/اص / س س
19/09/2023 09:59:01
MENAFN19092023000117011021ID1107096288
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