مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة 19 أيلول (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ، وذلك بحراسة مشدَّدة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي .

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان .

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الأقصى، والتدقيق في هوياتهم الشخصية، إضافة إلى استمرار إبعاد العشرات منهم عن المسجد الأقصى ، لفترات متفاوتة.

--(بترا)

م . ف/اص / س س

19/09/2023 09:59:01