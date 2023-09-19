عين على القدس يرصد تصاعد التوتر بالأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية



عمان 19 أيلول (بترا) - رصد برنامج عين على القدس، الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، تصاعد اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، واعتداءات شرطة الاحتلال على الوافدين إليه، وحمايتهم للمتطرفين اليهود أثناء اقتحامهم له خلال فترة الأعياد اليهودية.

ووثق البرنامج في تقريره الأسبوعي المصور في القدس، مشاهد لاعتداءات شرطة الاحتلال "الوحشية" على النساء والمسنين الفلسطينيين على أبواب المسجد الأقصى المبارك، خلال احتفالات ما يسمى بـ"رأس السنة العبرية"، اذ أظهرت المشاهد شرطة الاحتلال وهي تطرح سيدة كبيرة أرضاً، كما أظهرت أحد المسنين والدماء تسيل من رأسه عقبه تعرضه للضرب من قبل الشرطة.

وأوضح التقرير أن شرطة الاحتلال قامت بإبعاد جميع المسلمين عن المسجد الأقصى ومنعهم من الدخول إليه بالقوة، في الوقت الذي وفرت فيه الحماية للمتطرفين اليهود لاقتحامه.

وأشار التقرير إلى أن هذه الاعتداءات على المسلمين الوافدين للمسجد الأقصى، تأتي وسط دعوات من الجماعات اليهودية الدينية المتطرفة لاقتحام المسجد، مدعومة بحماية مكثفة من شرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية، حيث اقتحم المئات من المتطرفين المسجد باللباس الديني، وقاموا بأداء "الصلوات التلمودية والنفخ بالبوق والانبطاح الملحمي"، في انتهاك صارخ لحرمة أولى القبلتين.

فيما اعتبر المقدسيون هذا الانتهاك ومنعهم من الوصول للأقصى"خطاً أحمر" لا يمكن تجاوزه والسكوت عليه.

كما أشار التقرير إلى أن هذا التوتر في المسجد سيصل إلى ذروته خلال الأيام المقبلة عقب إعلان الجماعات اليهودية المتطرفة - المدعومة من حكومات الاحتلال - نيتها الاحتفال بعيد "العُرش" اليهودي داخل باحات المسجد وليس حولها، مقابل إصرار فلسطيني ومقدسي على الرباط في المسجد وجنباته لحمايته من هذه الاعتداءات مهما كلفهم الأمر.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، محمد الأشهب، أن أكثر من 300 متطرف يهودي قاموا الأحد الماضي باقتحام المسجد الأقصى، بعد فرض حصار عسكري عليه، اضافة الى نشر عدد كبير من عناصر القوات الخاصة حول أبوابه.

بدوره، قال الباحث والناشط المقدسي، الدكتور أمجد الأشهب، إن سلطات الاحتلال تعتمد على نظرية "المخاطر" بشكل واضح في تعاملها بالمسجد الأقصى، من خلال مخطط مبرمج و ممنهج، ضمن فكر أيدلوجي وديني بحت، للوصول للهدف الأخير لدولة الاحتلال، وهو السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك،مشيراً إلى أنهم وصلوا إلى مراحل "متقدمة" من هذا الهدف، حيث أصبح التقسيم الزماني واقعاً حقيقياً لديهم، لاعتقادهم أنه في حال تم القبول بالتقسيم الزماني ؛ فإنه بإمكانهم الانتقال إلى مرحلة التقسيم المكاني.

ولفت إلى أن نصف الوزراء ال32 في الحكومة الإسرائيلية يؤيدون هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه، كما يؤيد 29 عضواً في الكنيست هذه الفكرة.

من جانبه ، دعا مجلس أوقاف القدس إلى المطالبة بدعم عربي ودولي لإسناد أهالي القدس ومجلس الأوقاف في هذه الظروف "الخطيرة"، وسط تجاوزات جديدة من قبل المتطرفين اليهود في اقتحاماتهم للأقصى، كاستخدام البوق بشكل واضح داخل باحاته، وسط حماية الشرطة وبتواجد عدد كبير من ضباط الشرطة والجيش، بشكل يرمز بوضوح إلى أهمية الموضوع لديهم، إلى جانب طريقة التعامل الشرسة واستخدام القوة المفرطة ضد المرابطين والمرابطات دون وجود أي سبب مقنع.

ولفت إلى أن نوعية الملابس التي استخدمها المقتحمون، تظهر محاولة لمحاكاة ما يسمى ب"طبقة الكهنة" وإرسال رسائل توحي باقترابهم من فكرة إقامة الهيكل،مبينا أن هنالك فرصة كبيرة لإفشال مخططات دولة الاحتلال تجاه المسجد الأقصى، تكمن باستخدام الأدوات المتاحة على المستوى الشعبي والإقليمي والإسلامي والدولي، بالوصول إلى لوبي إعلامي لفضح مخططات الاحتلال والتوعية بمدى خطورة ما يقوم به.

--(بترا)

أ ن/اص / س س

19/09/2023 09:54:25