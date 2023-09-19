الداخلية: منع بيع المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق
التاريخ
9/19/2023 4:27:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول(بترا) - أكدت وزارة الداخلية خطورة بيع المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق، لما لذلك من نتائج سلبية على متطلبات السلامة العامة.
وأوضحت أن هذه المحروقات التي يتم بيعها بهذه الطريقة غير خاضعة للفحوصات اللازمة، ما قد يؤدي إلى الإضرار بمحركات مركبات المواطنين، ولاسيما بعد أن تأكد قيام البعض بخلط هذه المواد وبيعها في سبيل تحقيق أكبر مكسب مادي ممكن.
وأكدت الوزارة أنه سيصار إلى تنفيذ حملات أمنية واسعة على الأشخاص الذين يقومون ببيع هذه المواد بشكل مخالف للتشـريعات النافذة ويعرضون حياة المواطنين للخطر، وسيصار إلى إتخاذ أشد الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المخالفين .
--(بتر)
م ف /اص / س س
19/09/2023 09:08:57
MENAFN19092023000117011021ID1107096286
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