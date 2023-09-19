الداخلية: منع بيع المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق

عمان 19 أيلول(بترا) - أكدت وزارة الداخلية خطورة بيع ‏المحروقات في الشوارع وعلى جوانب الطرق، لما لذلك ‏من نتائج سلبية على متطلبات السلامة ‏العامة.

وأوضحت أن هذه المحروقات التي يتم بيعها بهذه الطريقة غير خاضعة ‏للفحوصات اللازمة، ما قد يؤدي إلى الإضرار بمحركات ‏مركبات المواطنين، ولاسيما بعد أن تأكد قيام البعض ‏بخلط هذه المواد وبيعها في سبيل تحقيق أكبر ‏مكسب مادي ممكن.‏

‏وأكدت الوزارة أنه سيصار إلى تنفيذ ‏حملات أمنية واسعة على الأشخاص الذين يقومون ‏ببيع هذه المواد بشكل مخالف للتشـريعات النافذة ‏ويعرضون حياة المواطنين للخطر، وسيصار إلى إتخاذ ‏أشد الإجراءات الإدارية اللازمة بحق المخالفين .

--(بتر)

م ف /اص / س س

19/09/2023 09:08:57