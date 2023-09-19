الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة إف-35

الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة إف-35
التاريخ
9/19/2023 4:27:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 19أيلول (بترا ) - أعلن الجيش الأميركي،اليوم الثلاثاء، عثوره على حطام طائرة مقاتلة شبح من طراز إف-35 فُقد أثرها قبل حوالي 24 ساعة فوق الساحل الشرقي للولايات المتّحدة بعدما قفز منها قائدها لسبب لم يصرح عنه لغاية الآن ، بحسب واشنطن بوست .
وكتبت قاعدة "جوينت بيز تشارلستون" العسكرية في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) أنّ الجيش "وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلّية، عثر على حقل حطام في مقاطعة وليامزبرغ" بولاية كارولاينا الجنوبية.
وبعد العثور على هذه الطائرة الحربية الفائقة التطوّر والبالغة كلفة الواحدة منها حوالي 80 مليون دولار، أسدلت الستار على عملية بحث شاملة أطلقتها السلطات عصر الأحد وطلبت خلالها من سكّان المنطقة مساعدتها في تحديد موقع هذا الحطام الثمين.
وتعد هذه المقاتلة من الجيل الخامس المزوّد بتقنيات لتفادي رصدها من أجهزة الرادار.
-- (بترا )
ب خ / اص/س س
19/09/2023 08:13:17
MENAFN19092023000117011021ID1107096285
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.