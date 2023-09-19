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الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة إف-35

9/19/2023 4:27:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


واشنطن 19أيلول (بترا ) - أعلن الجيش الأميركي،اليوم الثلاثاء، عثوره على حطام طائرة مقاتلة شبح من طراز إف-35 فُقد أثرها قبل حوالي 24 ساعة فوق الساحل الشرقي للولايات المتّحدة بعدما قفز منها قائدها لسبب لم يصرح عنه لغاية الآن ، بحسب واشنطن بوست .
وكتبت قاعدة "جوينت بيز تشارلستون" العسكرية في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) أنّ الجيش "وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلّية، عثر على حقل حطام في مقاطعة وليامزبرغ" بولاية كارولاينا الجنوبية.
وبعد العثور على هذه الطائرة الحربية الفائقة التطوّر والبالغة كلفة الواحدة منها حوالي 80 مليون دولار، أسدلت الستار على عملية بحث شاملة أطلقتها السلطات عصر الأحد وطلبت خلالها من سكّان المنطقة مساعدتها في تحديد موقع هذا الحطام الثمين.
وتعد هذه المقاتلة من الجيل الخامس المزوّد بتقنيات لتفادي رصدها من أجهزة الرادار.
-- (بترا )
ب خ / اص/س س
19/09/2023 08:13:17

MENAFN19092023000117011021ID1107096285

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