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القبض على شخص اعترف بقتل فتاة وإخفاء جثتها

9/19/2023 4:27:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 19 أيلول (بترا) - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص اعترف بقتل فتاة وأخفى جثتها.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان بلاغا ومعلومات وردت للأمن الوقائي حول قيام أحد الأشخاص بقتل إحدى الفتيات في العاصمة.
وأضاف انه ومن خلال التحقيقات المشتركة مع البحث الجنائي جرى إلقاء القبض على المشتبه به، واعترف بالتحقيق معه بقتل الفتاة بعد خلاف حصل بينهما و إلقاء جثتها في إحدى حاويات القمامة وما زال التحقيق والبحث عن الجثة جارياً.
--(بترا)
ل م/اص / س س
19/09/2023 07:54:11

MENAFN19092023000117011021ID1107096284

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