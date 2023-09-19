القبض على شخص اعترف بقتل فتاة وإخفاء جثتها

القبض على شخص اعترف بقتل فتاة وإخفاء جثتها
التاريخ
9/19/2023 4:27:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا) - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص اعترف بقتل فتاة وأخفى جثتها.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان بلاغا ومعلومات وردت للأمن الوقائي حول قيام أحد الأشخاص بقتل إحدى الفتيات في العاصمة.
وأضاف انه ومن خلال التحقيقات المشتركة مع البحث الجنائي جرى إلقاء القبض على المشتبه به، واعترف بالتحقيق معه بقتل الفتاة بعد خلاف حصل بينهما و إلقاء جثتها في إحدى حاويات القمامة وما زال التحقيق والبحث عن الجثة جارياً.
--(بترا)
ل م/اص / س س
19/09/2023 07:54:11
MENAFN19092023000117011021ID1107096284
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