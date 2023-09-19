أجواء خريفية معتدلة حتى الجمعة

أجواء خريفية معتدلة حتى الجمعة
التاريخ
9/19/2023 4:27:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)-تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يومي الأربعاء، الخميس خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة.
وترتفع يوم الجمعة، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17 وفي مرتفعات الشراة 29 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 20، وفي مناطق السهول 32 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/اص / س س
19/09/2023 07:51:10
MENAFN19092023000117011021ID1107096283
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