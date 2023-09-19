عصام السقا يجسد شخصية العمدة فى مسلسل العودة مع شريف سلامة

يناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

المسلسل من إنتاج شركة أروما أستديوز

للمنتج تامر مرتضى وهو مكون من 30 حلقة، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.

وكان قد نال الفنان عصام السقا جائزة أفضل ممثل دور ثان بتصويت الجمهور عن مسلسل "جعفر العمدة"، فى حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة، وقدم عصام الجائزة للراحل مصطفى درويش.





