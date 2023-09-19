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هذا الفيلم أحببته.. الجاسوس الذى ورطنى كوميديا وأكشن غير مصدقة وممتعة

9/19/2023 4:27:17 AM
(MENAFN- Youm7) شاهدت فيلم كوميدي أكشن من إنتاج عام 2018 هو "The Spy Who Dumped Me"، وبالعربية يترجم "الجاسوس الذي هجرني"، وأحيانًا تترجم "الجاسوس الذي ورطني"، وأعتقد أن الترجمة الأخيرة هي الأقرب لقصة الفيلم، وهذا الفيلم برغم المبالغات الكثيرة في مشاهده لكنها مبالغات محببة للمشاهد الباحث عن المتعة والترفيه، لأنه من البداية تدخلك مخرجة الفيلم سوزانا فوجل في "مُوود" الكوميديا، فأنت ستشاهد فيلمًا عن الجاسوسية لكنه يحمل الكثير من المشاهد والأحداث الغير قابلة للتصديق ولكن لو شاهدت الفيلم بتصنيفه على أنه فيلم كوميدي سوف تضحك متغاضيًا عن المبالغات، فالكوميديا نوعا منها يعتمد علي المبالغات، وهكذا هو "The Spy Who Dumped Me" .

أفضل ما في هذا الفيلم هو الثنائي الكوميدي الخطير: ميلا كونيس في دور (أودري)، و​كيت ماكينون في دور (مورجان)، فمشاهد هذا الفيلم سيظل طوال مدته يضحكك بما يتعرضان له من مواقف وبما يقدمانه من كوميديا لطيفة تعتمد علي الموقف أحيانًا وعلي الحكي وطريقتهما المرحة في الاستدعاء والرجوع لقصص من الماضي مرا بها.

سيناريو الفيلم قائم علي الصدف، وعلي المواقف الطريفة برغم أن الفيلم يسرد قصة قضية تخابر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا، لكن الكوميديا مع الأكشن هي المسيطرة علي كل أحداث ومشاهد الفيلم مصنوعة جميعها لإيجاد حالة كوميدية مخلوطة بالإثارة مع الأكشن.

الفيلم حين عرضه نال انتقادات كثيرة وجميعها كانت حول عدم التصديق والمبالغات في السيناريو، ولكني أختلف مع هذه الانتقادات جميعا حينما نضع الفيلم في خانة الكوميديا فدائما الكوميديا، أو بشكل أدق هناك نوع منها يعتمد في الأساس علي المبالغات سواء في الأداء من الممثلين أو في بناء المشهد نفسه علي السيناريو ثم في تنفيذ المخرج له، ونحن هنا المؤلف هو المخرج ولذلك استطاعت المخرجة ان تصنع لنا مواقف كوميدية ومطاردات وأكشن مضحك.

قصة الفيلم باختصار: هناك شاب اسمه درو (جوستن ثيروكس) يعمل جاسوسًا للمخابرات الأمريكية، وهو في تلك المشاهد الأولى يحاول البقاء على قيد الحياة، وهو الآن في ليتوانيا، وصديقته أودرى في أميركا، تتصل به ولا يرد؛ لكنه يتصل بها يومًا ليخبرها أنه في خطر، وفي اليوم التالي هو بين ذراعيها يلفظ أنفاسه الأخيرة ويكون معها صديقتها "مورجان"، وكل منهما مختلفة عن الأخرى في تصرفاتها، واحدة باردة قدر المستطاع "أودري"، والأخرى (مورجان) متوترة على الدوام، وتتركان الولايات المتحدة إلى فيينا، بعدما أوقعهما "درو" في ورطة بعدما أوصى صديقته، قبل موته بلحظات، باستخراج تمثال صغير فيه سر خطير، وتسليمه إلى المخابرات المركزية.


The Spy Who Dumped Me..



The Spy Who Dumped Me..1



فيلم جاسوسية



كيت ماكينون في دور (مورجان)،



كيت ماكينون وميلا كونيس في فيلم



ميلا كونيس وكين ماكينون





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