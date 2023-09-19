قناة DMC تعرض مسلسل بالطو بدءًا من يوم السبت المقبل

والعمل مكون من 10 حلقات ويعرض على شاشة dmc كعرض أول وحصري للمسلسل، عقب عرضه علي منصة "Watch it"، حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا واستطاع أن يتصدر قوائم المشاهدة

وستكون مواعيد عرض مسلسل بالطو من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد مرتين في تمام الساعة الثانية صباحا ومرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

فيما يعرض عبر شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء ويعاد في تمام الساعة الخامسة صباحا والرابعة والنصف عصرا.

المسلسل تدور أحداثه حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه، ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة.

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، و إخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.



