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جمال عبد الناصر يكتب: جميل راتب.. عبقرى الأداء الذى أرعبنى صغيرًا بإبليس

9/19/2023 4:27:17 AM
(MENAFN- Youm7) لم يكن الفنان الراحل الكبير جميل راتب ممثلاً فحسب، ولكنه كان مثقفًا كبيرًا ومطلعًا على كل المدارس التمثيلية في العالم، وهذا انعكس على أدائه وظهوره في السينما والدراما والمسرح في مصر، وهذا أيضًا جعله متفردًا في الفن المصري بشكل عام، فلن تجد له شبيهًا في أدائه أو طريقته في نطق الكلمات وخروجها من فمه، فقد ابتكر لنفسه طريقة أداء متفردة.

أول معرفتي بهذا الفنان كانت وأنا طفلاً، فقد كنت أخاف منه جدًا، بل ويأتيني في الأحلام بعدما شاهدته مجسدًا شخصية "إبليس" في مسلسل "الكعبة المشرفة" فقد قدم هذا الدور بعبقرية، فقد انطبقت الصورة الذهنية لإبليس لدىّ بالفنان جميل راتب مثلما تنطبق الصورة الذهنية لصلاح الدين الأيوبي بالفنان أحمد مظهر.

بعد مرحلة الطفولة اكتشفت هذا الفنان وأحببته في كل الأدوار التي قدمها ومنها مثلاً دوره في مسلسل "سنبل" مع الفنان الكبير محمد صبحي، ودوره في فيلم "حب في الزنزانة" مع عادل امام وسعاد حسني، ودوره في فيلم "الكيف" مع محمود عبد العزيز ويحيي الفخراني، حتي شاهدته علي المسرح في مسرحية "زيارة السيدة العجوز" التي أخرجها الفنان محمد صبحي له وللمبدعة سناء جميل، فكم هو عبقري وممثل يحمل كل صفات ومقومات النجوم العالميين.

جميل راتب له تجارب عالمية كثيرة منها مشاركته فيلم "لورانس العرب" مع عمر الشريف، كما أنه له تجارب مسرحية عالمية وعمل 7 أفلام عالمية، كما عمل أيضًا في بطولة ثلاثة أفلام تونسية إنتاج فرنسي مصري مشترك، وخاض تجربة الإخراج المسرحى وقدم مسرحيات مثل "الأستاذ" من تأليف سعد الدين وهبة، وخاض الإنتاج في مسرحية "زيارة السيدة العجوز" والتي اشترك في إنتاجها مع محمد صبحي ومسرحية "شهرزاد" من تأليف توفيق الحكيم، ومثل في 67 فيلمًا مصريًا وعدد كبير من أفلام السينما العالمية.

رحم الله الفنان جميل راتب فهو من مواليد يوم 18 أغسطس عام 1926، ورحل في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر عام 2018 .


جميل راتب في شخصية ابليس
جميل راتب



جميل راتب وجمال عبد الناصر



جميل راتب



جميل راتب وعمر الشريف



جميل راتب



جميل راتب



جميل راتب وعمر الشريف



تكريم جميل راتب



جميل راتب وسناء جميل

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