طريقة عمل الكنافة بالمانجو.. حلوة فى كل وقت مش بس رمضان
التاريخ
9/19/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Youm7) المانجو من الفواكه المفضلة لدى العديد من الأشخاص الكبار والصغار، ويمكن استخدامها في أكثر من وصفة كأحد المكونات التي تساعدنا في الحصول على طبق حلويات مناسب وطعمه لذيذ، لذا على طريقة الشيف مي صيام يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل الكنافة بالمانجو بمكونات سهلة، والتي تصلح كطبق حلويات لذيذ في أي وقت وليس شهر رمضان فقط.
تحضير الكنافة بالمانجو طريقة عمل الكنافة بالمانجو: المكونات:
نصف كيلو كنافة
كوب كريمة خفق
مانجو
باكت جيلي مانجو
2كوب سكر
2كوب ماء
من الممكن عدم استخدام شربات واستخدام عصير مانجو طريقة تحضير الكنافة بالمانجو: المكونات:
حضري إناء مسطح
أو عادي ثم قومي بفرك الكنافة قطع صغيرة
قومي بتحضيرإناء أخر ،ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي السمن
قومي بتحمير الكنافة
على النار مثل الشعيرية، وانتظري دقائق لحين التحمير حتي تحصلي على اللون الذهبي
ثم تترك حتي تهدأ
ثم
قومي بخفق الكريمة، وضعي
طبقة من الكنافة و ترش بالشربات أو عصير المانجو
ثم ضعي
طبقة كريمة و قطع من
المانجو
ثم ضعي طبقة كنافة أخري ،و وطبقة كريمة و مكعبات مانجو غزيرة أو شرائح
ثم ضعي
الجيلي فوق المانجو
تقدم بعد الوجبات، ويمكن تقديمها في الحفلات وأعياد الميلاد او عند استقبال ضيوف
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
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