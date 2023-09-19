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طريقة عمل الكنافة بالمانجو.. حلوة فى كل وقت مش بس رمضان

9/19/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Youm7) المانجو من الفواكه المفضلة لدى العديد من الأشخاص الكبار والصغار، ويمكن استخدامها في أكثر من وصفة كأحد المكونات التي تساعدنا في الحصول على طبق حلويات مناسب وطعمه لذيذ، لذا على طريقة الشيف مي صيام يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية طريقة عمل الكنافة بالمانجو بمكونات سهلة، والتي تصلح كطبق حلويات لذيذ في أي وقت وليس شهر رمضان فقط.


تحضير الكنافة بالمانجو طريقة عمل الكنافة بالمانجو: المكونات:

نصف كيلو كنافة

كوب كريمة خفق

مانجو

باكت جيلي مانجو

2كوب سكر

2كوب ماء

من الممكن عدم استخدام شربات واستخدام عصير مانجو

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو: المكونات:

حضري إناء مسطح
أو عادي ثم قومي بفرك الكنافة قطع صغيرة

قومي بتحضيرإناء أخر ،ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي السمن

قومي بتحمير الكنافة
على النار مثل الشعيرية، وانتظري دقائق لحين التحمير حتي تحصلي على اللون الذهبي
ثم تترك حتي تهدأ

ثم
قومي بخفق الكريمة، وضعي
طبقة من الكنافة و ترش بالشربات أو عصير المانجو

ثم ضعي
طبقة كريمة و قطع من
المانجو

ثم ضعي طبقة كنافة أخري ،و وطبقة كريمة و مكعبات مانجو غزيرة أو شرائح

ثم ضعي
الجيلي فوق المانجو

تقدم بعد الوجبات، ويمكن تقديمها في الحفلات وأعياد الميلاد او عند استقبال ضيوف


طريقة عمل الكنافة بالمانجو



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