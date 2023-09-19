طريقة عمل الكنافة بالمانجو.. حلوة فى كل وقت مش بس رمضان

نصف كيلو كنافة

كوب كريمة خفق

مانجو

باكت جيلي مانجو

2كوب سكر

2كوب ماء

من الممكن عدم استخدام شربات واستخدام عصير مانجو

حضري إناء مسطح

أو عادي ثم قومي بفرك الكنافة قطع صغيرة

قومي بتحضيرإناء أخر ،ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي السمن

قومي بتحمير الكنافة

على النار مثل الشعيرية، وانتظري دقائق لحين التحمير حتي تحصلي على اللون الذهبي

ثم تترك حتي تهدأ

ثم

قومي بخفق الكريمة، وضعي

طبقة من الكنافة و ترش بالشربات أو عصير المانجو

ثم ضعي

طبقة كريمة و قطع من

المانجو

ثم ضعي طبقة كنافة أخري ،و وطبقة كريمة و مكعبات مانجو غزيرة أو شرائح

ثم ضعي

الجيلي فوق المانجو

تقدم بعد الوجبات، ويمكن تقديمها في الحفلات وأعياد الميلاد او عند استقبال ضيوف





