أسوأ ألوان الطلاء للشقق الصغيرة.. خدعوك فقالوا الأبيض يجعلها تبدو أوسع

اللون الأبيض قد يبدو لون طلاء مثاليا لغرفة صغيرة لأنه يضىء الزوايا المظلمة، ويعكس الضوء في المكان كله، ولكن ما يحدث هو العكس، فالطلاء الأبيض يجعل كل ظل وزاوية تظهر في الغرفة، ولكن يمكن تجربة اللون الرمادى الناعم

بدلا منه، حيث يعطى اللون الفضى الكثير من الأناقة والضوء.



لون أبيض

يعتبر لون الطلاء الصامت رائعا للمساحات الصغيرة، لأن اللون يجعل الغرفة الصغيرة تبدو أكثر اتساعا بشكل بسيط، ولكن اللون المحايد في الغرفة الصغيرة قادر على جعل الغرفة تظهر بشكل صغير ومظلم، ولهذا يجب البحث عن الألوان المحايدة الدافئة التي تعكس الضوء في كل الغرفة، مع إقرانها بلمسات بيضاء ناصعة، ويمكن اختيار أثاث وستائر وبياضات محايدة لتتناسب مع لون الحائط.



لون طلاء





اللون الأحمر يعتبر لونا جيدا وكان شائع الاستخدام في طلاء غرف الطعام لسنوات، ولكن قد لا تكون جيدة للمساحة الصغيرة للغرفة، لأن الطاقة والدفء باللون الحمر يجعل الغرفة صغيرة، ويشعر الشخص بالإرهاق وعدم الراحة، وإذا كان الشخص يفضل اللون الأحمر فيمكن تجربة الألوان الهادئة بدل من اللون الأحمر، مع جعل اللون في الجوانب.



اللون الأحمر

يجب قبل أن يستقر الشخص على لون الطلاء، عليه أن يتأكد من الحصول على لون يعيش معه، وإذا وجد لونا مشرقا وغير تقليدى عليه ألا يختاره لأنه جديد، فيمكن البحث عن لون الطلاء بنفس الظل، ولكن باللون الذى يجعله يعيش مع الشعور بالراحة، وقد تكون الألوان الزاهية والخطوط الزائفة مرهقة للعين، بعد مرور الوقت.



