أسوأ ألوان الطلاء للشقق الصغيرة.. خدعوك فقالوا الأبيض يجعلها تبدو أوسع

أسوأ ألوان الطلاء للشقق الصغيرة.. خدعوك فقالوا الأبيض يجعلها تبدو أوسع
التاريخ
9/19/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Youm7) تلعب الإضاءة ولون الطلاء دورًا حاسمًا في خلق إحساس باتساع المكان، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساحات صغيرة. الإضاءة المناسبة يمكنها تفتيح الغرفة وجعلها تبدو أكبر حجمًا، وخاصة لو اقترنت بالألوان المناسبة، ولكن يوجد بعض ألوان الطلاء
التي تعد سيئة، ووفقاً لموقع "thespruce" قد يؤدي اختيارها إلى نتائج غير مرضية.
اللون الأبيض:
اللون الأبيض قد يبدو لون طلاء مثاليا لغرفة صغيرة لأنه يضىء الزوايا المظلمة، ويعكس الضوء في المكان كله، ولكن ما يحدث هو العكس، فالطلاء الأبيض يجعل كل ظل وزاوية تظهر في الغرفة، ولكن يمكن تجربة اللون الرمادى الناعم
بدلا منه، حيث يعطى اللون الفضى الكثير من الأناقة والضوء.
اللون المحايد:
لون أبيض
يعتبر لون الطلاء الصامت رائعا للمساحات الصغيرة، لأن اللون يجعل الغرفة الصغيرة تبدو أكثر اتساعا بشكل بسيط، ولكن اللون المحايد في الغرفة الصغيرة قادر على جعل الغرفة تظهر بشكل صغير ومظلم، ولهذا يجب البحث عن الألوان المحايدة الدافئة التي تعكس الضوء في كل الغرفة، مع إقرانها بلمسات بيضاء ناصعة، ويمكن اختيار أثاث وستائر وبياضات محايدة لتتناسب مع لون الحائط.
لون طلاء
اللون الأحمر:
اللون الأحمر يعتبر لونا جيدا وكان شائع الاستخدام في طلاء غرف الطعام لسنوات، ولكن قد لا تكون جيدة للمساحة الصغيرة للغرفة، لأن الطاقة والدفء باللون الحمر يجعل الغرفة صغيرة، ويشعر الشخص بالإرهاق وعدم الراحة، وإذا كان الشخص يفضل اللون الأحمر فيمكن تجربة الألوان الهادئة بدل من اللون الأحمر، مع جعل اللون في الجوانب.
ألوان براقة
اللون الأحمر
يجب قبل أن يستقر الشخص على لون الطلاء، عليه أن يتأكد من الحصول على لون يعيش معه، وإذا وجد لونا مشرقا وغير تقليدى عليه ألا يختاره لأنه جديد، فيمكن البحث عن لون الطلاء بنفس الظل، ولكن باللون الذى يجعله يعيش مع الشعور بالراحة، وقد تكون الألوان الزاهية والخطوط الزائفة مرهقة للعين، بعد مرور الوقت.
ألوان
MENAFN19092023000132011024ID1107096276
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.