5 أبراج تحب أضواء الشهرة.. الحمل يحقق هدفه والسرطان يتكاسل

مولود برج الحمل من الأبراج الفلكية التي تسعى للشهرة وزيادة في الشعبية، ويخطط لكل شيء من حوله بشكل دقيق ليكون مشهورا مما يجعله يلتزم بقراره الذى يسعى ورائه وينجح في مخططه هذا، وهو برج ذكى يعرف كيف يحقق أهدافه كما يريد.



الشعبية

مولود برج السرطان يعشق الشهرة والنجاح، ويحاول برج السرطان طوال الوقت أن يأخذ خطوة ناحية الشعبية الكبيرة، ولكنه يفشل في اتخاذ الطريق الصحيح وطوال الوقت يظل يفكر، بل ويفرط في التفكير في تلك الإجراءات والعواقب، وبسبب تفكير الزائد عن الحد، يظل في مكانه دون أخذ خطوة جادة.

مولود برج العذراء من الأبراج الفلكية التي تبحث عن طريق مختلفة للشهرة، ويعمل بشكل جاد في حياته المهنية ويتباهى بذكائه وأسلوب تفكيره، وفى أغلب الأوقات ينجح في خططه بشكل كبير، ولكن قد يشعر بالملل فور الوصول.



شهرة

برج الجدى من الأبراج الفلكية التي تحب الشهرة والشعبية، ويتعطش للنجاح بشكل لا يصدق، ويريد أن يتبعه الناس في أي مكان، وقد يحاول أن يؤثر على الناس من حوله، بل قد ينفق الكثير من النال من أجل ذلك، وقد يذهب للأشخاص المؤثرين للحصول على المساعدة لأكتساب الشهرة الواسعة.





صاحب برج الدلو، مستعد لأن يدخل للجدال أو القتال ليكون مشهور، ولهذا يراقب الأمور من حوله حتى يكون قادر على أخذ قرارات سليم ويحب أن يستحوذ على الأهتمام الذى يؤدى لمزيد من الشعبية الجارفة.



