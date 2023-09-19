5 أبراج تحب أضواء الشهرة.. الحمل يحقق هدفه والسرطان يتكاسل

5 أبراج تحب أضواء الشهرة.. الحمل يحقق هدفه والسرطان يتكاسل
التاريخ
9/19/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Youm7) قد نجد الأشخاص من حولنا نوعين، نوع يحب المكوث في الظل دون رغبة منه أن يظهر تحت الأضواء ولا يحب أن يكون في يوم من الأيام مشهورًا، ويوجد النوع الآخر الذى يسعى للأضواء والشهرة وزيادة الشعبية، ويوجد بعض الأبراج الفلكية التي يميل مواليدها إلى السعي وراء الشهرة، ولمعرفة تلك الأبراج يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "timesofindia". أبراج فلكية تسعى وراء الشهرة والشعبية
برج الحمل
مولود برج الحمل من الأبراج الفلكية التي تسعى للشهرة وزيادة في الشعبية، ويخطط لكل شيء من حوله بشكل دقيق ليكون مشهورا مما يجعله يلتزم بقراره الذى يسعى ورائه وينجح في مخططه هذا، وهو برج ذكى يعرف كيف يحقق أهدافه كما يريد.
برج السرطان
الشعبية
مولود برج السرطان يعشق الشهرة والنجاح، ويحاول برج السرطان طوال الوقت أن يأخذ خطوة ناحية الشعبية الكبيرة، ولكنه يفشل في اتخاذ الطريق الصحيح وطوال الوقت يظل يفكر، بل ويفرط في التفكير في تلك الإجراءات والعواقب، وبسبب تفكير الزائد عن الحد، يظل في مكانه دون أخذ خطوة جادة. برج العذراء
مولود برج العذراء من الأبراج الفلكية التي تبحث عن طريق مختلفة للشهرة، ويعمل بشكل جاد في حياته المهنية ويتباهى بذكائه وأسلوب تفكيره، وفى أغلب الأوقات ينجح في خططه بشكل كبير، ولكن قد يشعر بالملل فور الوصول.
برج الجدى
شهرة
برج الجدى من الأبراج الفلكية التي تحب الشهرة والشعبية، ويتعطش للنجاح بشكل لا يصدق، ويريد أن يتبعه الناس في أي مكان، وقد يحاول أن يؤثر على الناس من حوله، بل قد ينفق الكثير من النال من أجل ذلك، وقد يذهب للأشخاص المؤثرين للحصول على المساعدة لأكتساب الشهرة الواسعة.
برج الدلو
صاحب برج الدلو، مستعد لأن يدخل للجدال أو القتال ليكون مشهور، ولهذا يراقب الأمور من حوله حتى يكون قادر على أخذ قرارات سليم ويحب أن يستحوذ على الأهتمام الذى يؤدى لمزيد من الشعبية الجارفة.
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