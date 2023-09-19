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أبرز اتجاهات الملابس فى أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2024

9/19/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Youm7)

يبحث محبى الموضة عن أبرز اتجاهات الملابس وألوانها المتوقع انتشارها في فصلى ربيع وصيف 2024، لذلك يطلعون على أبرز اتجاهات الملابس والألوان التي ظهرت في أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2024، والذى يحتوى على ألوان واتجاهات مختلفة والتي تتوافق مع جميع الأذواق ونستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " instyle".



أبرز اتجاهات ألوان وملابس أسبوع الموضة بلندن

البني الترابي


ظهرت العديد من الملابس خلال أسبوع الموضة بلند لربيع وصيف 2024، والتي أحتوت على اللون البنى الترابى سواء في الجواكيت أو البنطلونات واسعة الساق وكذلك الأحذية.


اللون البنى


بدل أنيقة

وظهر في أسبوع الموضة بلندن أيضاً بدل أنيق وبسيطة التصميم وأحزمة طويلة ومعاطف كما ظهرت بدل ببنطلونات قصيرة وقمصان مفتوحة .


لون رمادى



اللون الأزرق الفاتح

وظهرت خلال أسبوع الموضة أيضاً ملابس ذات لون أزرق فاتح والذى يتوافق مع موسمى ربيع وصيف، سواء في فساتين أو تنانير أو شورتات مصممة من قماش حرير.


الأزرق الفاتح



طبعة الزهور

ظهرت العديد من الملابس ذات طبعات الزهور سواء فساتين بسيطة التصميم أو التنانير، وظهرت ملابس أخرى مطبوعاتها مرسومة بألوان مائية.


بدلة بطبعة زهور



ألوان أحادية

وظهرت ملابس أحادية اللون، مثل فستان كروشيه أبيض اللون وتنورة بيضاء اللون وغيرها من الملابس ذات الألوان الأحادية والمتوقع انتشارها في موسمى ربيع وصيف 2024.


أحادية اللون


الخرز واللؤلؤ

وظهرت ملابس مزينة بالخرز واللؤلؤ والأحجار الطبيعية وفساتين حريرية أنيقة وبلوزة مصممة بثنيات ومطرزة بخرز والذى يبدو وكأنه قطرات ماء متساقطة على القمصان، والتي تجعل المرأة تحصل على إطلالة أنيقة وراقية سواء عند ارتداء البلوزة عند الذهاب للعمل أو حضور أي مناسبة .


قماش حرير




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