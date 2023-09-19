أبرز اتجاهات الملابس فى أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2024

يبحث محبى الموضة عن أبرز اتجاهات الملابس وألوانها المتوقع انتشارها في فصلى ربيع وصيف 2024، لذلك يطلعون على أبرز اتجاهات الملابس والألوان التي ظهرت في أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2024، والذى يحتوى على ألوان واتجاهات مختلفة والتي تتوافق مع جميع الأذواق ونستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " instyle".







البني الترابي

ظهرت العديد من الملابس خلال أسبوع الموضة بلند لربيع وصيف 2024، والتي أحتوت على اللون البنى الترابى سواء في الجواكيت أو البنطلونات واسعة الساق وكذلك الأحذية.





وظهر في أسبوع الموضة بلندن أيضاً بدل أنيق وبسيطة التصميم وأحزمة طويلة ومعاطف كما ظهرت بدل ببنطلونات قصيرة وقمصان مفتوحة .







وظهرت خلال أسبوع الموضة أيضاً ملابس ذات لون أزرق فاتح والذى يتوافق مع موسمى ربيع وصيف، سواء في فساتين أو تنانير أو شورتات مصممة من قماش حرير.







ظهرت العديد من الملابس ذات طبعات الزهور سواء فساتين بسيطة التصميم أو التنانير، وظهرت ملابس أخرى مطبوعاتها مرسومة بألوان مائية.







وظهرت ملابس أحادية اللون، مثل فستان كروشيه أبيض اللون وتنورة بيضاء اللون وغيرها من الملابس ذات الألوان الأحادية والمتوقع انتشارها في موسمى ربيع وصيف 2024.





وظهرت ملابس مزينة بالخرز واللؤلؤ والأحجار الطبيعية وفساتين حريرية أنيقة وبلوزة مصممة بثنيات ومطرزة بخرز والذى يبدو وكأنه قطرات ماء متساقطة على القمصان، والتي تجعل المرأة تحصل على إطلالة أنيقة وراقية سواء عند ارتداء البلوزة عند الذهاب للعمل أو حضور أي مناسبة .







