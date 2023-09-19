أبرز اتجاهات الملابس فى أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2024

أبرز اتجاهات الملابس فى أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2024
التاريخ
9/19/2023 4:27:14 AM
(MENAFN- Youm7)
يبحث محبى الموضة عن أبرز اتجاهات الملابس وألوانها المتوقع انتشارها في فصلى ربيع وصيف 2024، لذلك يطلعون على أبرز اتجاهات الملابس والألوان التي ظهرت في أسبوع الموضة بلندن لربيع وصيف 2024، والذى يحتوى على ألوان واتجاهات مختلفة والتي تتوافق مع جميع الأذواق ونستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " instyle".
أبرز اتجاهات ألوان وملابس أسبوع الموضة بلندن
البني الترابي
ظهرت العديد من الملابس خلال أسبوع الموضة بلند لربيع وصيف 2024، والتي أحتوت على اللون البنى الترابى سواء في الجواكيت أو البنطلونات واسعة الساق وكذلك الأحذية.
اللون البنى
بدل أنيقة
وظهر في أسبوع الموضة بلندن أيضاً بدل أنيق وبسيطة التصميم وأحزمة طويلة ومعاطف كما ظهرت بدل ببنطلونات قصيرة وقمصان مفتوحة .
لون رمادى
اللون الأزرق الفاتح
وظهرت خلال أسبوع الموضة أيضاً ملابس ذات لون أزرق فاتح والذى يتوافق مع موسمى ربيع وصيف، سواء في فساتين أو تنانير أو شورتات مصممة من قماش حرير.
الأزرق الفاتح
طبعة الزهور
ظهرت العديد من الملابس ذات طبعات الزهور سواء فساتين بسيطة التصميم أو التنانير، وظهرت ملابس أخرى مطبوعاتها مرسومة بألوان مائية.
بدلة بطبعة زهور
ألوان أحادية
وظهرت ملابس أحادية اللون، مثل فستان كروشيه أبيض اللون وتنورة بيضاء اللون وغيرها من الملابس ذات الألوان الأحادية والمتوقع انتشارها في موسمى ربيع وصيف 2024.
أحادية اللون
الخرز واللؤلؤ
وظهرت ملابس مزينة بالخرز واللؤلؤ والأحجار الطبيعية وفساتين حريرية أنيقة وبلوزة مصممة بثنيات ومطرزة بخرز والذى يبدو وكأنه قطرات ماء متساقطة على القمصان، والتي تجعل المرأة تحصل على إطلالة أنيقة وراقية سواء عند ارتداء البلوزة عند الذهاب للعمل أو حضور أي مناسبة .
قماش حرير
MENAFN19092023000132011024ID1107096273
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.