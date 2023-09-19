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وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص الحر بمحافظة الجيزة

9/19/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Youm7) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ محور عمرو بن العاص الحر بمحافظة الجيزة، والذى يُنَفذه الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مؤكدا أهمية هذا المحور المرورى المهم، كأحد المشروعات القومية الجارى تنفيذها من خلال الجهاز المركزى للتعمير.



وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تفقد موقف تنفيذ الأعمال من موقع المشروع، يرافقه اللواء محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن مشروع محور عمرو بن العاص يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال الربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالى أطوال كبارى 4,9 كم، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").



ووجه رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بالالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع، وتشغيل المحور في المسافة من القوس الجنوبى للطريق الدائرى حتى الربط مع شارع الهرم خلال شهر أكتوبر 2023، وتشغيل باقى المحور للربط مع القوس الشمالى للطريق الدائرى خلال شهر يناير 2024،
كما وجه بسرعة استكمال وتطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وتنسيق وتطوير الموقع العام، لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها مسار المشروع لخدمة الأهالى ومستخدمي المحور.



وأكد اللواء محمود نصار، أن تنفيذ المحور يأتى في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية بصفة عامة، وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة، واستكمالاً لخطة وزارة الإسكان، لإنشاء محاور جديدة، ضمن خطة الدولة، حيث قام الجهاز المركزى للتعمير بدراسة مشروعات تطوير غرب إقليم القاهرة الكبرى، بما يحقق انسيابية الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة، وتشمل تلك المشروعات، محور عمرو بن العاص، ومحور السادات، وتطوير ورفع كفاء محور 26 يوليو.



وأشار اللواء محمد الكيلانى، إلى أن مشروع محور عمرو بن العاص يهدف لزيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، كما يقلل المحور مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى مما يساهم فى خفض التلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.



وأضاف رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أن مشروع محور عمرو بن العاص يتضمن إنشاء محور حر فى اتجاهين
وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، واستغلال المساحات المتوفرة أسفل الكبارى فى المشروع بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات وإقامة الخدمات اللازمة، موضحاً أن تنفيذ المشروع فى المناطق المزدحمة التى يمر بها، والمليئة بشبكات المرافق، تطلب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال فترة تنفيذ المشروع، بجانب تحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع (كهرباء - مياه شرب - صرف صحى - غاز - تليفونات - شبكات اتصالات)، وسرعة حل أى معوقات تواجه تنفيذ المحور لاختصار وقت التنفيذ.











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