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المجلس التصديرى للأدوية يبحث زيادة الصادرات إلى السودان

9/19/2023 4:27:11 AM
(MENAFN- Youm7) عقد المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية اجتماعا ضم عددا من شركات الأدوية، لبحث آليات التصدير إلى السودان فى ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل مع تطورات الأوضاع هناك، والاستفادة من بعض القرارات الجديدة بالسودان التى تسمح بدخول منتجات المصانع المسجلة بالسودان حتى لو كانت رخصت دواء واحدا فقط.



وقال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى، إن المجلس ناقش فى اجتماعه آليات زيادة صادرات الدواء إلى السودان خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اتخاذ قرار فى السودان يسمح للمصانع المصرية التى سجلت منتج واحد أو دواء واحد بتداول كل منتجاتها داخل السودان بدون الحاجة إلى تسجيل جميع المنتجات.



وأشار الدكتور ماجد جورج إلى أن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية يجرى تسهيل دخولها إلى السوق السودانى وسط زيادة ملحوظة فى الطلب بسبب الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن بعض العوائق الخاصة بموافقات معينة يتم حلها بأسرع وقت مع الجهات المعنية سواء من هيئة الدواء أو الجهات الأخرى.



وأوضح رئيس المجلس التصديرى أن المجلس سيجهز قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية الأكثر طلباً فى السودان حالياً، ويجرى تعميمها على الشركات المصنعة فى مصر أعضاء المجلس التصديرى من أجل الاستفادة من قرار السودان الأخير.



وكشف الدكتور ماجد جورج أن صادرات مصر من الأدوية إلى السودان بلغت 37 مليون مليون دولار فى عام 2022، لافتاً إلى أن المجلس يستهدف زيادة لا تقل عن 300% من حيث القيمة خلال سنة من وقت صدور قرار السودان، أما من حيث إتاحة عدد أصناف غير مسجلة فالمستهدف التوسع بإدخال 120 إلى 300 مستحضر دوائى غير مسجل.



وأوضح رئيس المجلس التصديرى أن المجلس يسعى إلى استغلال فترة السماح بدخول المنتجات للسودان لخلق قاعدة يمكن أن نعتمد عليها فى المستقبل لزيادة الصادرات من خلال تكوين مجموعة جديدة من المستوردين هناك والترويج لمنتجات الشركات المصرية.







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