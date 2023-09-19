ندوة تفاعلية لتعديل السلوك بمتحف النصر البورسعيدى.. الليلة
التاريخ
9/19/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية، ندوة تفاعلية لتعديل السلوك، بمتحف النصر للفن الحديث ببورسع د، في تمام الساعة الحادية عشر،من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 ، وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس القطاع الفنون التشكيلية،
متحف النصر للفن الحديث في مدينة بورسعيد، هو متحف للفن التشكيلي في مدينة بورسعيد في مصر ويقع في أحد ارقى مناطق بورسعيد في شارع 23 يوليو أسفل مسلة الشهداء-نصب تذكاري أقيم تخليدا لذكرى شهداء بورسعيد-.
انشيء هذا المتحف في 25 ديسمبر عام 1995 تقديراً لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها وسعياً نحو توثيق بطولاتهم في اطار احتفالات بورسعيد بالعيد القومي لمدينة بورسعيد الموافق ليوم 23 ديسمبر من كل عام.
ويضم هذا المتحف 150 عملاً فنياً لكبار فنانى مصر في مختلف أفرع الفن التشكيلى من نحت وتصوير ورسم وجرافيك وخزف، لموضوعات مختلفة معظمها قومية وكذلك موضوع الحرب والسلام، ويسهم المتحف بدور ملموس في الحياة الثقافية ببورسعيد من خلال إقامة الندوات الفنية والأدبية والمعارض والأمسيات الموسيقية التي يستفيد منها جمهور بورسعيد.
كما يتبنى المتحف توصيل رسالة الفن والإبداع الراقى ورعاية الموهوبين من أطفال بورسعيد من خلال الورش الفنية التي تقام بالمتحف ويشرف عليها فنانون محترفون من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية.
MENAFN19092023000132011024ID1107096267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.