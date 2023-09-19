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ندوة تفاعلية لتعديل السلوك بمتحف النصر البورسعيدى.. الليلة

9/19/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية، ندوة تفاعلية لتعديل السلوك، بمتحف النصر للفن الحديث ببورسع د، في تمام الساعة الحادية عشر،من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 ، وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس القطاع الفنون التشكيلية،

متحف النصر للفن الحديث في مدينة بورسعيد، هو متحف للفن التشكيلي في مدينة بورسعيد في مصر ويقع في أحد ارقى مناطق بورسعيد في شارع 23 يوليو أسفل مسلة الشهداء-نصب تذكاري أقيم تخليدا لذكرى شهداء بورسعيد-.


انشيء هذا المتحف في 25 ديسمبر عام 1995 تقديراً لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها وسعياً نحو توثيق بطولاتهم في اطار احتفالات بورسعيد بالعيد القومي لمدينة بورسعيد الموافق ليوم 23 ديسمبر من كل عام.


ويضم هذا المتحف 150 عملاً فنياً لكبار فنانى مصر في مختلف أفرع الفن التشكيلى من نحت وتصوير ورسم وجرافيك وخزف، لموضوعات مختلفة معظمها قومية وكذلك موضوع الحرب والسلام، ويسهم المتحف بدور ملموس في الحياة الثقافية ببورسعيد من خلال إقامة الندوات الفنية والأدبية والمعارض والأمسيات الموسيقية التي يستفيد منها جمهور بورسعيد.


كما يتبنى المتحف توصيل رسالة الفن والإبداع الراقى ورعاية الموهوبين من أطفال بورسعيد من خلال الورش الفنية التي تقام بالمتحف ويشرف عليها فنانون محترفون من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية.



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