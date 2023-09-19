جائزة البوكر تستعد لإعلان الرواية الفائزة لعام 2023

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة خلال حفل سيقام في العاصمة البريطانية، لندن، وذلك يوم 26 نوفمبر، وسوف يحصل الفائز على 50000 جنيه إسترليني، بينما يتلقى كل من الروائيين المختارين في القائمة القصيرة 2500 جنيه إسترليني.





رواية بيت الأبواب تأليف Tan Twan Eng

رواية لدغة النحل تأليف بول موراي

رواية ويسترن لين تأليف شيتنا مارو

رواية في الصعود تأليف مارتن ماكينيس

رواية أغنية النبي تأليف بول لينش

رواية كل الطيور - القلوب الصغيرة تأليف فيكتوريا لويد بارلو

رواية لؤلؤة تأليف سيان هيوز

رواية هذه عدن الأخرى تأليف بول هاردينج

رواية كيفية بناء قارب تأليف إيلين فيني

رواية إذا نجوت تأليف جوناثان اسكوفري

رواية دراسة للطاعة تأليف سارة برنشتاين

رواية زمن الله القديم تأليف سيباستيان باري

رواية تعويذة من الأشياء الجيدة تأليف أيوبامي أديبايو

وقال أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر، في هذه الدورة، لقد قرأنا 163 رواية على مدار سبعة أشهر، وفي ذلك الوقت انفتحت عوالم كاملة لنا. تم نقلنا إلى أوائل القرن العشرين، وإلى شوارع لاغوس النابضة بالحياة وملاعب سكواش في لندن، وإلى أعماق المحيط الأطلسي الأكثر سوادًا، وإلى أيرلندا المليئة بالحيوية حيث يأتي فقدان الحقوق المرعب كتحذير شديد.